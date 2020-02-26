ГРУ, "Новичок" и прикрытие: В отравлении болгарского бизнесмена заподозрили дипломата

Свои предположения опубликовало издание The Insider. Расследованием журналисты занимались совместно с Bellingcat, фондом Civica и швейцарской медиагруппой Tamedia. В материале сказано, что Гебрев был отравлен в 2015 году "группой из ГРУ". Подозреваемых у журналистов-расследователей было восемь. Обвинения прокуратура Болгарии предъявила заочно, но только трём гражданам России. Среди них был Георгий Горшков.

Сообщается, что Георгий Горшков - это псевдоним. Настоящее имя сотрудника ГРУ - Егор Гордиенко. Это стало понятно по "звонкам генерала Аверьянова" - командира некой войсковой части 29155, которая якобы является "секретным подразделением ГРУ".

По версии расследователей, Горшков (Гордиенко) вместе с двумя коллегами прилетели в Болгарию в феврале 2015 года, потом вернулись в Москву, а затем снова прибыли в Болгарию. Во время второго визита один из них и совершил покушение на Гебрева, использовав для этого нервно-паралитический яд "Новичок". Бизнесмен выжил, хотя и некоторое время находился в коме. Когда двое "сотрудников ГРУ" снова прибыли в Болгарию, Гебрев снова почувствовал себя плохо.

По данным издания, Егору Гордиенко 40 лет. Он родился в Одессе. Последние 10 лет он регистрируется на рейсы в аэропортах под именем Георгия Горшкова. В 2017 году он был аккредитован как член российской дипмиссии. Сообщается, что Гордиенко был третьим секретарём.