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ГРУ, "Новичок" и прикрытие: В отравлении болгарского бизнесмена заподозрили дипломата
26 февраля 2020, 03:09 • 61 • В мире
Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев был отравлен. Некоторые расследователи дела утверждают, что это сделано при помощи яда "Новичок" сотрудником ГРУ Егором Гордиенко. По некоторым данным, он работал "под дипломатическим прикрытием".
Свои предположения опубликовало издание The Insider. Расследованием журналисты занимались совместно с Bellingcat, фондом Civica и швейцарской медиагруппой Tamedia. В материале сказано, что Гебрев был отравлен в 2015 году "группой из ГРУ". Подозреваемых у журналистов-расследователей было восемь. Обвинения прокуратура Болгарии предъявила заочно, но только трём гражданам России. Среди них был Георгий Горшков.
Сообщается, что Георгий Горшков - это псевдоним. Настоящее имя сотрудника ГРУ - Егор Гордиенко. Это стало понятно по "звонкам генерала Аверьянова" - командира некой войсковой части 29155, которая якобы является "секретным подразделением ГРУ".
По версии расследователей, Горшков (Гордиенко) вместе с двумя коллегами прилетели в Болгарию в феврале 2015 года, потом вернулись в Москву, а затем снова прибыли в Болгарию. Во время второго визита один из них и совершил покушение на Гебрева, использовав для этого нервно-паралитический яд "Новичок". Бизнесмен выжил, хотя и некоторое время находился в коме. Когда двое "сотрудников ГРУ" снова прибыли в Болгарию, Гебрев снова почувствовал себя плохо.
По данным издания, Егору Гордиенко 40 лет. Он родился в Одессе. Последние 10 лет он регистрируется на рейсы в аэропортах под именем Георгия Горшкова. В 2017 году он был аккредитован как член российской дипмиссии. Сообщается, что Гордиенко был третьим секретарём.
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