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ГРУ на "корявом английском" пыталось "деморализовать украинцев" - The Washington Post
29 декабря 2018, 17:39 • 77 • Политика
Удивительную историю на страницах издания The Washington Post рассказали некие источники. Русские шпионы из ГРУ на "корявом английском" пытались "деморализовать украинцев".
Российские военные разведчики жаловались американским законодателям на... развал армии на Украине. Более того, просили направить туда "специалистов США и НАТО". Такой удивительный сценарий описывает в своем свежем материале The Washington Post.
По версии издания, в 2015 году Главное управление Генштаба Минобороны - то самое ГРУ, которое демонизируют на Западе, - пыталось давить на Конгресс США по украинскому вопросу. В качестве источников информации журналисты указывают "общедоступные документы, а также "данные, предоставленные сотрудниками западных разведок". Все без имен, как мы понимаем.
В качестве доказательства версии приводится текст письма, где "на корявом английском" - этот пункт подчеркивается особенно - авторы просили "заменить украинских офицеров" - так, чтобы командование на себя взяли американцы. Ссылаясь на своих собеседников, издание пишет: это якобы была первая попытка ГРУ "оказать влияние на политиков в США". Мол, таким образом, российские шпионы пытались "деморализовать украинцев", а также "заставить американских политиков поверить, что Киев своим вооруженным силам не доверяет".
Называется и некая часть, откуда были направлены письма. Мол, это "в/ч 54777 - 72-й отдельный центр специальной службы ГРУ" - и никто иной. Ясно, что работали эти "шпионы" с фейковых аккаунтов. Еще более ясно, что никаких официальных комментариев на этот счет издание не приводит. Только источники.
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