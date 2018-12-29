Российские военные разведчики жаловались американским законодателям на... развал армии на Украине. Более того, просили направить туда "специалистов США и НАТО". Такой удивительный сценарий описывает в своем свежем материале The Washington Post.

По версии издания, в 2015 году Главное управление Генштаба Минобороны - то самое ГРУ, которое демонизируют на Западе, - пыталось давить на Конгресс США по украинскому вопросу. В качестве источников информации журналисты указывают "общедоступные документы, а также "данные, предоставленные сотрудниками западных разведок". Все без имен, как мы понимаем.

В качестве доказательства версии приводится текст письма, где "на корявом английском" - этот пункт подчеркивается особенно - авторы просили "заменить украинских офицеров" - так, чтобы командование на себя взяли американцы. Ссылаясь на своих собеседников, издание пишет: это якобы была первая попытка ГРУ "оказать влияние на политиков в США". Мол, таким образом, российские шпионы пытались "деморализовать украинцев", а также "заставить американских политиков поверить, что Киев своим вооруженным силам не доверяет".

Называется и некая часть, откуда были направлены письма. Мол, это "в/ч 54777 - 72-й отдельный центр специальной службы ГРУ" - и никто иной. Ясно, что работали эти "шпионы" с фейковых аккаунтов. Еще более ясно, что никаких официальных комментариев на этот счет издание не приводит. Только источники.