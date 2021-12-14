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Грозящему кровавой расправой Зеленскому ответила Скабеева: "Напоминаю неравнодушным"

14 декабря 2021, 15:30  •  100 • Политика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пригрозил России кровавой расправой, ответила телеведущая Ольга Скабеева, обратив внимание на один неоспоримый факт: "Напоминаю неравнодушным".
В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский заявил о том, что Россия "заплатит кровавыми жертвами за вторжение на Украину".
"Если же говорить о цене не локального, а более широкого конфликта, то понятно, что человеческие потери могут быть на порядок выше. В том числе и для граждан России", - сказал Зеленский в интервью.
При этом он задал вопрос о том, "готово ли российское общество платить жизнями своих сыновей за попытку оккупации ещё какой-нибудь части Украины".
В ответ на его слова Ольга Скабеева напомнила один факт, ставший уже историческим.
"Напоминаю неравнодушным: в ходе возвращения Крыма в родную гавань украинские военные (те, что не присягнули на верность России) просто разбежались в разные стороны. Никаких кровавых жертв не было. И не будет!" - отметила она в своём Telegram-канале.

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