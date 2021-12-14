Грозящему кровавой расправой Зеленскому ответила Скабеева: "Напоминаю неравнодушным"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пригрозил России кровавой расправой, ответила телеведущая Ольга Скабеева, обратив внимание на один неоспоримый факт: "Напоминаю неравнодушным".

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский заявил о том, что Россия "заплатит кровавыми жертвами за вторжение на Украину".

"Если же говорить о цене не локального, а более широкого конфликта, то понятно, что человеческие потери могут быть на порядок выше. В том числе и для граждан России", - сказал Зеленский в интервью.

При этом он задал вопрос о том, "готово ли российское общество платить жизнями своих сыновей за попытку оккупации ещё какой-нибудь части Украины".

В ответ на его слова Ольга Скабеева напомнила один факт, ставший уже историческим.

"Напоминаю неравнодушным: в ходе возвращения Крыма в родную гавань украинские военные (те, что не присягнули на верность России) просто разбежались в разные стороны. Никаких кровавых жертв не было. И не будет!" - отметила она в своём Telegram-канале.