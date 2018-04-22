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Грозовой фронт: два человека стали жертвами урагана в Московском регионе

22 апреля 2018, 02:09  •  54 • В России
По меньшей мере два человека — несовершеннолетняя девочка и 36-летний мужчина — стали жертвами урагана, прошедшего в субботу вечером по столичному региону. Ещё 20 человек были госпитализированы в Москве и Подмосковье. Шквалистый ветер повалил сотни деревьев, из-за непогоды были отменены или задержаны десятки авиарейсов. Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье ветер не утихнет, а лишь изменит направление и принесёт в регион похолодание. Местами возможно выпадение снега. О погодных перспективах на ближайшие несколько дней — в материале RT.
 
© ikalinin93/instagram
 

По меньшей мере два человека стали жертвами урагана, прошедшего в субботу вечером по столичному региону. В Москве и Подмосковье от сильного шквалистого ветра с порывами до 25 м/с пострадали как минимум 23 человека, включая четверых детей, 20 из них были госпитализированы в состоянии различной степени тяжести.

Одной из погибших оказалась несовершеннолетняя девочка, которая во время урагана гуляла с подругой на севере Москвы. По сообщению столичного управления Следственного комитета, обе девочки (2002 и 2004 г.р.) получили травмы из-за «падения фрагментов мусорного контейнера» после порыва ветра.

«Обе доставлены в медицинское учреждение города, где одна из девочек, несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, скончалась от полученных травм», — сообщили в СКР.

Второй жертвой урагана стал 36-летний мужчина в Мытищинском районе Подмосковья. По предварительным данным, причиной смерти было падение на него строительной бытовки в посёлке Кардо-Лента.

«При подготовке к проведению строительных работ на поле были установлены бытовки одна на другую. Сегодня порывом ветра снесло бытовку, стоящую сверху, и она упала на проходившего мимо мужчину», — сообщили в подмосковном управлении СКР.

По фактам обеих смертей проводится доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств несчастных случаев.

Ураган повалил в столичном регионе сотни деревьев. В районе дома №7 на Смоленском бульваре было полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на дорогу.

Смоленский б-р, д. 7. Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на дорогу. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе. Откажитесь от использования машин! Лучше оставайтесь дома - штормовое предупреждение! pic.twitter.com/k0ZvYuGK5T

— ЦОДД (@gucodd) 21 апреля 2018 г.

Из-за непогоды в столичных аэропортах было задержано и отменено несколько десятков рейсов, а вторая волна урагана обесточила около 50 трансформаторов в Новой Москве.

По сообщению пресс-службы Центрального регионального центра МЧС, из-за урагана в семи субъектах Центрального федерального округа (ЦФО) — Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областях — нарушено энергоснабжение порядка 550 населённых пунктов с населением около 45 тыс. человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, центр вызвавшего ураган циклона находится над Ленинградской областью, однако днём 21 апреля тёплый фронт подошёл вплотную к Москве, а сразу за ним последовал холодный фронт, в зоне которого и проходят грозы. Собеседник RT отметил, что именно большой контраст температур и быстрое продвижение атмосферного фронта вызывает шквалистый ветер.

Замначальника Росгидромета рассказал, что столичный регион будет находиться в тылу холодного фронта в ночь на воскресенье и утром 22 апреля, после чего сохранится порывистый ветер и упадёт температура.

«Сегодня ночью температура от 0 до +5 °С, осадки — дождь, местами с мокрым снегом. Днём завтра облачно с прояснениями, тоже гораздо холоднее. Если в субботу мы до +20 °С дотянули, то в воскресенье, по прогнозу, +5...+8 °С», — отметил Цыганков.

По его словам, дальше давление будет расти, 23—24 апреля ещё сохранится порывистый ветер, но несколько стихнет — до 12—17 м/с, однако возможны заморозки.

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«В ночь на понедельник -1...-6 °С, в ночь на вторник тоже -1...-6 °С, на среду — 0...+5 °С, ну и на четверг — уже плюсовая ночная температура +2...+7 °С», — рассказал собеседник RT.

При этом дневные температуры в ближайшие дни также существенно упадут. Так, в воскресенье ожидается +5...+8 °С, в понедельник — +6...+8 °С, однако во вторник начнётся постепенное потепление — до +10...+12 °С, а в среду и четверг — до +15 °С.

Эксперт также добавил, что необычным для апреля считается не похолодание, а как раз произошедшее на минувшей неделе потепление до +21 °С.

В свою очередь, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT, что в субботу погоду в столичном регионе определяла южная периферия довольно глубокого циклона, который быстро перемещается по территории ЦФО. Кроме того, в столичном регионе было зафиксировано рекордно низкое для 21 апреля давление, однако ночью оно начнёт расти.

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«Предстоящей ночью сначала у нас ещё будут дожди, атмосферное давление начнёт расти, под утро температура воздуха в Москве понизится до +3 °С. Не исключено, что в ночные часы к дождю будут подмешиваться отдельные мокрые снежинки. Завтра мы будем находиться в холодном воздухе, температура около +6...+7 °С, атмосферное давление продолжит расти», — отметила эксперт.

По её словам, в воскресенье метеозависимые люди могут почувствовать недомогание из-за роста атмосферного давления после его резкого падения, что неблагоприятно как для гипертоников, так и для гипотоников.

Цыганкова добавила, что 22 апреля сохранится «плотный» ветер, однако если в субботу он был тёплым, то в воскресенье сменится на холодный. Кроме того, на севере ЦФО (включая северо-восток Подмосковья) может выпасть снег, однако синоптики рассчитывают, что в столице снега не будет.

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