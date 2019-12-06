Грозный оппонент «Торов» и «Панцирей» уже на этапе НИОКР. Возможности передового ЗРК «Kampluftvern» • 127 • Аналитика

Как бы неприятно это ни звучало для ура-патриотически настроенной аудитории российского сегмента Интернета и некоторых экспертных кругов, но детальный мониторинг западноевропейских военно-аналитических и новостных изданий в очередной раз укрепляет нас во мнении об ошибочности «культивирования» оборонными предприятиями концерна ВКО «Алмаз-Антей» и госкорпорации «Ростех» лишь радиокомандных систем наведения для оснащения войсковых ЗРСК семейств «Тор-М2У» и «Панцирь-С1», а также «зашоренности» на оснащении зенитных ракет 9М331 и 57Э76 лишь аэродинамическими органами управления.



Обретение оперативной боевой готовности зенитно-ракетным комплексом «Kampluftvern» изменит расстановку сил на северо-европейском условном ТВД

В частности, по данным именитого британского военно-аналитического издания janes.com со ссылкой на информированные источники в штаб-квартире норвежской военно-промышленной компании «Kongsberg Defence & Aerospace», высокопоставленные представители предприятия анонсировали начало научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рамках реализации амбициозного проекта «Project 7628 Kampluftvern». Последний предусматривает разработку перспективного войскового самоходного ЗРК малой дальности, предназначенного как для интеграции в сетецентрическую эшелонированную систему ПВО-ПРО в связке с зенитно-ракетными комплексами средней дальности NASAMS II/III, так и для самостоятельных действий, направленных на формирование зонально-объектовых противоракетных «зонтиков» над стратегически важными стационарными объектами, а также прикрытия дружественных механизированных подразделений на марше. Доведение же первых предсерийных экземпляров «Kampluftvern» до уровня оперативной боевой готовности запланировано на конец 2022 — начало 2023 года.







Предполагаемый внешний вид ЗРК «Kampluftvern»

В первом случае (в сетецентрической увязке с ЗРК NASAMS II/III) компактные боевые машины перспективных ЗРК «Kampluftvern», оснащаемые счетверёнными наклонными пусковыми установками с зенитными ракетами-перехватчиками IRIS-T, будут применяться для прикрытия 2,5-километровых «мёртвых зон» NASAMS, а также перехвата высокоскоростных тактических крылатых ракет противника, осуществляющих интенсивные противозенитные манёвры. Вышеперечисленный спектр выполняемых задач обусловлен высочайшими лётно-техническими качествами ЗУР IRIS-T, достигаемыми благодаря наличию в системе её управления газоструйной системы отклонения вектора тяги.



Данная система, представленная четырьмя жаропрочными поворотными плоскостями в сопловом канале, даёт возможность ракете IRIS-T маневрировать с перегрузками до 65 ед. вплоть до полного выгорания твердотопливного заряда РДТТ, обеспечивая эффективный перехват элементов высокоточного оружия маневрирующих с перегрузками до 30-32G. Зенитные модификации ракет-перехватчиков AIM-120C-7, входящие в боекомплекты ЗРК NASAMS II/III и оснащённые лишь аэродинамическими органами управления, обладают располагаемыми перегрузками в 30G, в связи с чем могут противостоять лишь тем средствам воздушного нападения, которые осуществляют противозенитные маневры с перегрузками не более 15G.





Пуск ракеты AIM-9X зенитно-ракетным комплексом NASAMS II/III

Что же касается маневренности зенитных управляемых ракет 9М330 и 57Э6 комплексов «Тор-М2У/МКМ» и «Панцирь-С1», то их угловые скорости разворота соответствуют показателям AIM-120C-7, не позволяя уничтожать столь «вёрткие» воздушные объекты, которые благополучно перехватывает ЗУР IRIS-T. Немного скрасить ситуацию может недавно анонсированное переоснащение строевых «Торов-М2У» перспективными боекомплектами, располагающим более маневренными ЗУР РЗВ-МД (9М338К) с развитыми хвостовыми аэродинамическими рулями и более точными радиовзрывателями, которые в совокупности с модернизированной элементной базой ПФАР-радаров наведения ЗРК «Тор-М2У» позволили реализовать перехват трёх из пяти воздушных мишеней типа «Саман» методом кинетического поражения / прямого попадания («hit-to-kill»), что было подтверждено в ходе натурных испытаний, проведенных в 2013 году. Применительно к ЗУР с радиокомандным принципом наведения вышеуказанная способность является уникальным явлением.



Радиокомандная система наведения самоходных ЗРК «Тор-М2У» и ЗРПК «Панцирь-С1» исключает оперативно-тактическую гибкость при формировании зонально-объектовой ПВО над районами со сложным рельефом местности

Несмотря на вышеуказанный расклад, как черт из табакерки, материализуется ещё одна крайне серьёзная напасть — острая зависимость процесса перехвата целей от радиокомандной системы наведения зенитных ракет 9М330, 9М338К и 57Э6, что, к сожалению, является «генетической болезнью» всех модификаций «Торов» и «Панцирей». Необходимость в постоянном точном автосопровождении целей радарами наведения и оптико-электронными визирами (с одновременной передачей команд управления находящимся на траектории ракетам 9М338К и 57Э6) не только исключает возможности ведения огня по объектам, скрывающимся за естественными элементами рельефа местности (холмами, горными хребтами и в ущельях), но и превращает комплексы «Тор-М2У» и «Панцирь-С1» в радиоизлучающие объекты, легко пеленгуемые посредством, к примеру, самолётов стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135V/W «Rivet Joint» с дистанции в 350—450 км.



Что же касается разрабатываемых перспективных норвежско-немецких мобильных ЗРК «Kampluftvern», то вышеприведенным списком недостатков данные изделия располагать не будут. Ракеты-перехватчики IRIS-T в зенитной модификации SLM, оснащённые инфракрасной ГСН с матричным фотоприёмником на основе антимонида индия (со средневолновым рабочим ИК-диапазоном от 3 до 5 мкм), являются полностью автономными инструментами ближнего перехвата, способными уничтожать цели вне секторов обзора РЛС целеуказания, размещённых на боевых машинах ЗРК «Kampluftvern».





Зенитные управляемые ракеты IRIS-T SLM

Помимо поражения целей, «ныряющих» в ущелья и скрывающихся за возвышенностями рельефа местности и радиогоризонтом, ЗУР IRIS-T SLM способны работать по противорадиолокационным и оперативно-тактическим баллистическим и крылатым ракетам, атакующим ЗРК в «мёртвую воронку» (под углами от 70 до 90 градусов). При этом целеуказание в инерциально-навигационную систему IRIS-T SLM ракеты может поступать от многочисленных сторонних средств радиолокационной, оптико-электронной или радиотехнической разведки по радиоканалу двухсторонней асинхронной линии обмена данными «INTRACOM Data Link». Ни «Панцири», ни «Торы-М2У» не могут похвастаться подобным потенциалом. Это ли не наиболее существенные аргументы в пользу возобновления некогда отправленной в долгий ящик и в итоге забытой программы разработки перспективного самоходного ЗРК на базе зенитной ракеты РВВ-АЕ-ЗРК? Как бы неприятно это ни звучало для ура-патриотически настроенной аудитории российского сегмента Интернета и некоторых экспертных кругов, но детальный мониторинг западноевропейских военно-аналитических и новостных изданий в очередной раз укрепляет нас во мнении об ошибочности «культивирования» оборонными предприятиями концерна ВКО «Алмаз-Антей» и госкорпорации «Ростех» лишь радиокомандных систем наведения для оснащения войсковых ЗРСК семейств «Тор-М2У» и «Панцирь-С1», а также «зашоренности» на оснащении зенитных ракет 9М331 и 57Э76 лишь аэродинамическими органами управления.В частности, по данным именитого британского военно-аналитического издания janes.com со ссылкой на информированные источники в штаб-квартире норвежской военно-промышленной компании «Kongsberg Defence & Aerospace», высокопоставленные представители предприятия анонсировали начало научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рамках реализации амбициозного проекта «Project 7628 Kampluftvern». Последний предусматривает разработку перспективного войскового самоходного ЗРК малой дальности, предназначенного как для интеграции в сетецентрическую эшелонированную систему ПВО-ПРО в связке с зенитно-ракетными комплексами средней дальности NASAMS II/III, так и для самостоятельных действий, направленных на формирование зонально-объектовых противоракетных «зонтиков» над стратегически важными стационарными объектами, а также прикрытия дружественных механизированных подразделений на марше. Доведение же первых предсерийных экземпляров «Kampluftvern» до уровня оперативной боевой готовности запланировано на конец 2022 — начало 2023 года.В первом случае (в сетецентрической увязке с ЗРК NASAMS II/III) компактные боевые машины перспективных ЗРК «Kampluftvern», оснащаемые счетверёнными наклонными пусковыми установками с зенитными ракетами-перехватчиками IRIS-T, будут применяться для прикрытия 2,5-километровых «мёртвых зон» NASAMS, а также перехвата высокоскоростных тактических крылатых ракет противника, осуществляющих интенсивные противозенитные манёвры. Вышеперечисленный спектр выполняемых задач обусловлен высочайшими лётно-техническими качествами ЗУР IRIS-T, достигаемыми благодаря наличию в системе её управления газоструйной системы отклонения вектора тяги.Данная система, представленная четырьмя жаропрочными поворотными плоскостями в сопловом канале, даёт возможность ракете IRIS-T маневрировать с перегрузками до 65 ед. вплоть до полного выгорания твердотопливного заряда РДТТ, обеспечивая эффективный перехват элементов высокоточного оружия маневрирующих с перегрузками до 30-32G. Зенитные модификации ракет-перехватчиков AIM-120C-7, входящие в боекомплекты ЗРК NASAMS II/III и оснащённые лишь аэродинамическими органами управления, обладают располагаемыми перегрузками в 30G, в связи с чем могут противостоять лишь тем средствам воздушного нападения, которые осуществляют противозенитные маневры с перегрузками не более 15G.Что же касается маневренности зенитных управляемых ракет 9М330 и 57Э6 комплексов «Тор-М2У/МКМ» и «Панцирь-С1», то их угловые скорости разворота соответствуют показателям AIM-120C-7, не позволяя уничтожать столь «вёрткие» воздушные объекты, которые благополучно перехватывает ЗУР IRIS-T. Немного скрасить ситуацию может недавно анонсированное переоснащение строевых «Торов-М2У» перспективными боекомплектами, располагающим более маневренными ЗУР РЗВ-МД (9М338К) с развитыми хвостовыми аэродинамическими рулями и более точными радиовзрывателями, которые в совокупности с модернизированной элементной базой ПФАР-радаров наведения ЗРК «Тор-М2У» позволили реализовать перехват трёх из пяти воздушных мишеней типа «Саман» методом кинетического поражения / прямого попадания («hit-to-kill»), что было подтверждено в ходе натурных испытаний, проведенных в 2013 году. Применительно к ЗУР с радиокомандным принципом наведения вышеуказанная способность является уникальным явлением.Несмотря на вышеуказанный расклад, как черт из табакерки, материализуется ещё одна крайне серьёзная напасть — острая зависимость процесса перехвата целей от радиокомандной системы наведения зенитных ракет 9М330, 9М338К и 57Э6, что, к сожалению, является «генетической болезнью» всех модификаций «Торов» и «Панцирей». Необходимость в постоянном точном автосопровождении целей радарами наведения и оптико-электронными визирами (с одновременной передачей команд управления находящимся на траектории ракетам 9М338К и 57Э6) не только исключает возможности ведения огня по объектам, скрывающимся за естественными элементами рельефа местности (холмами, горными хребтами и в ущельях), но и превращает комплексы «Тор-М2У» и «Панцирь-С1» в радиоизлучающие объекты, легко пеленгуемые посредством, к примеру, самолётов стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135V/W «Rivet Joint» с дистанции в 350—450 км.Что же касается разрабатываемых перспективных норвежско-немецких мобильных ЗРК «Kampluftvern», то вышеприведенным списком недостатков данные изделия располагать не будут. Ракеты-перехватчики IRIS-T в зенитной модификации SLM, оснащённые инфракрасной ГСН с матричным фотоприёмником на основе антимонида индия (со средневолновым рабочим ИК-диапазоном от 3 до 5 мкм), являются полностью автономными инструментами ближнего перехвата, способными уничтожать цели вне секторов обзора РЛС целеуказания, размещённых на боевых машинах ЗРК «Kampluftvern».Помимо поражения целей, «ныряющих» в ущелья и скрывающихся за возвышенностями рельефа местности и радиогоризонтом, ЗУР IRIS-T SLM способны работать по противорадиолокационным и оперативно-тактическим баллистическим и крылатым ракетам, атакующим ЗРК в «мёртвую воронку» (под углами от 70 до 90 градусов). При этом целеуказание в инерциально-навигационную систему IRIS-T SLM ракеты может поступать от многочисленных сторонних средств радиолокационной, оптико-электронной или радиотехнической разведки по радиоканалу двухсторонней асинхронной линии обмена данными «INTRACOM Data Link». Ни «Панцири», ни «Торы-М2У» не могут похвастаться подобным потенциалом. Это ли не наиболее существенные аргументы в пользу возобновления некогда отправленной в долгий ящик и в итоге забытой программы разработки перспективного самоходного ЗРК на базе зенитной ракеты РВВ-АЕ-ЗРК? Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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