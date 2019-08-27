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Грозный оппонент «Хибин» выдвигает новые требования к бортовым РЛС российских истребителей

27 августа 2019, 17:09  •  147 • Аналитика
Заявление вице-президента подразделения «Raytheon Electronic Warfare Systems» о начале работ по интеграции перспективного подвесного контейнерного комплекса РЭБ NGJ-MB («Next Generation Jammer Mid-Band») в состав бортового радиоэлектронного оборудования многофункционального палубного истребителя F/A-18E/F «Super Hornet» спровоцировало достаточно острые дискуссии в российских экспертных сообществах и на любительских аналитических площадках военно-технической направленности.




И ничего удивительного здесь нет, ведь грядущее обретение оперативной боевой готовности данным инструментом радиоэлектронного противодействия не только выдвигает более жесткие требования к уровню помехозащищённости бортовых РЛС, установленных на тактических истребителях ВКС России, а также разрабатываемых специалистами корпорации «Фазатрон-НИИР» перспективных АФАР-РЛС «Жук-АМЭ» (для оснащения многоцелевых истребителей МиГ-35), но и оспаривает конкурентный потенциал наиболее продвинутого отечественного контейнерого комплекса РЭБ Л-175/265 «Хибины» в различных его модификациях. Возникает вполне адекватный вопрос: каким спектром уникальных технологических решений, отсутствующих у комплекса «Хибины», обладает радиоэлектронная элементная база контейнерных комплексов РЭБ NGJ-MB?


Инновационная элементная база на основе АФАР-излучателей, запитываемых индивидуальным турбогенератором - главное достоинство комплекса РЭБ AN/ALQ-249 NGJ перед зарубежными аналогами


Ответ на этот вопрос можно получить в ходе кропотливой работы по изучению рекламно-справочного материала, размещённого на ресурсах militaryleak.com, thedrive.com и raytheon.com, а также анализа достаточно дефицитной информации, опубликованной майором С. Яшиным в статье «Перспективы развития авиационных групповых средств радиоэлектронной борьбы ВС» на портале pentagonus.ru со ссылкой на западные военно-аналитические источники. И как бы это не резало слух некоторым нашим обозревателям, но предоставленные вышеуказанными источниками данные способны буквально в одночасье сорвать «розовые очки» даже с закоренелых ура-патриотических кругов, не говоря уже о трезво осмысляющих объективную реальность экспертных сообществах.

В первую очередь стоит отметить, что перспективное детище от «Raytheon», также известное под индексом AN/ALQ-249 NGJ («Next Generation Jammer»), получило в качестве энергоузла мощнейший интегрированный 635-мм турбогенератор набегающего потока воздуха типа HiRAT («High-Power Ram Air Turbine») мощностью порядка 120 - 140 кВт, в то время как устаревший контейнерный комплекс РЭБ AN/ALQ-99 может «выжать» из своего носового турбогенератора открытой архитектуры не более 27 кВт. «Хибины» и вовсе используют в качестве энергоузлов вспомогательные силовые установки ВК-100 и ВК-150, приданные турбореактивным двухконтурным форсажным двигателям семейств АЛ-31Ф/41Ф, потребляя при этом всего 3,6 - 4 кВт из бортовой электрической сети самолёта-носителя. Об этом свидетельствует информация, размещённая на страницах многочисленных отечественных военно-технических онлайн-справочников, включая militaryrussia.ru.


Изображение узлов элементной базы контейнера РЭБ NGJ-MB


Таким образом, контейнерный комплекс РЭБ AN/ALQ-249 NGJ (NGJ-MB), запитываемый мощным 140-киловаттным внутрекорпусным турбогенератором HiRAT, способен дать существенную «энергетическую» фору большинству современных российских, американских и китайских станций РЭБ, использующих как собственные (интегрированные), так и сторонние источники энергии. Выбор специалистов «Ratheon» в пользу 635-мм «крыльчатки» с соответствующим генератором был сделан не случайно, ведь наиболее «прожорливыми» и изобилующими критическими технологиям потребителями в радиоэлектронной «начинке» NGJ-MB, впервые в истории становления средств РЭБ воздушного базирования, стали высокоэнергетические излучатели радиоэлектронных помех на базе АФАР с использованием нитрид-галлиевых (GaN) приёмо-передающих модулей.

Применение АФАР-излучателей, в сочетании с использованием стойкого к высокотемпературным режимам работы полупроводникового нитрида-галлия, позволяет контейнерам AN/ALQ-249 NGJ-MB формировать один или несколько высокоэнергетических помеховых лучей шириной около 0,5 - 1° (прицельных по частоте и заградительных по направлению) в направлении подавляемых радаров противника, обеспечивая двух-четырёхкратное снижение эффективной дальности действия последних на дистанции 100 км и более. К сожалению, менее мощные и располагающие более «древними» излучателями на базе волноводно-щелевых антенных решеток «Хибины» и «Хибины-2» на столь филигранное и избирательное подавление вражеских РЛС, да ещё и на значительном расстоянии, вряд ли способны.

Не менее технически важной особенностью контейнерных комплексов РЭБ NGJ-MB является присутствие в составе их БРЭО дополнительных антенных модулей радиотехнической разведки / предупреждения об облучении, которые расположены над основными антеннами-излучателями и также представлены ФАР. Их наличие позволяет в пассивном режиме пеленговать радиоизлучающие объекты противника (с гораздо меньшей погрешностью по углу места и азимуту, нежели у бортовых средств РТР тех же самолётов РЭБ EA-18G «Growler»), анализировать частотные параметры излучения, а затем моделировать «помеховые лучи» с соответствующей спектральной плотностью в необходимых диапазонах волн. Более того, два антенных блока комплекса AN/ALQ-249, представленных модулями РТР и излучателями помех, располагают ещё и вспомогательными электромеханическими приводами доворота антенных полотен по азимуту и углу места (+/- 30 и +/- 15 градусов соответственно), что позволяет более эффективно подавлять бортовые РЛС истребителей противника и радары подсвета зенитно-ракетных комплексов, находящихся в боковых полусферах. Данная конструктивная особенность антенной архитектуры NGJ-MB избавляет экипаж самолёта-носителя от необходимости опасного сближения с подавляемыми объектами, в то время как «помеховые лучи» теряют лишь небольшую часть энергетического потенциала.

Противостоять перспективному «инструменту» РЭБ ВВС и ВМС США можно будет лишь после начала и интенсификации работ по переоснащению истребительного авиапарка на АФАР-радары «Жук-АЭ/АМЭ»


Что касается способности бортовых РЛС отечественных многофункциональных истребителей нивелировать помеховое воздействие со стороны контейнерных комплексов радиопротиводействия AN/ALQ-249 NGJ, то на сегодняшний день подобным «козырем» располагают лишь радары Н036 «Белка» (Ш-121) истребителей 5-го поколения Су-57, представленные активными ФАР, каждый приёмо-передающий модуль которых может похвастаться наличием собственного малошумящего сверхвысокочастотного транзистора-усилителя и аттенюатора.

В перспективе парировать возможности передовых американских станций РЭБ «Next Generation Jammer» смогут и бортовые радары «Жук-АЭ/АМЭ» истребителей МиГ-35, над разработкой и доведением до ума которых специалисты «Фазатрона» бьются на протяжении последнего десятилетия. Но и здесь всё ещё вилами по воде писано. Заметное трёх-четырёхлетнее отставание в области серийного производства монолитных интегральных схем (МИС) привело к тому, что уникальные тестовые экземпляры «Жук-АЭ» и «Жук-АМЭ» продолжают оставаться героями громких заявлений высокопоставленных представителей РСК «МиГ» и Концерна «Радиоэлектронные технологии», в то время как за океаном уже давно налажено крупносерийное производство РЛС AN/APG-63(V)3 и APG-82(V)1 для переоснащения огромного авиапарка истребителей F-15C «Eagle» и его ударной модификации F-15E «Strike Eagle».
Евгений Даманцев

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