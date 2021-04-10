Грозный и символичный жест Москвы напомнил Киеву о «грузинском опыте»

Россия уже на практике непрозрачно намекает Киеву, что в случае агрессии против ЛДНР Украину ждёт повторение опыта Грузии, распрощавшейся с Южной Осетией в 2008 году. К украинским границам подведена 58-я общевойсковая армия Южного военного округа. Та самая, что принуждала к миру Тбилиси 13 лет назад.Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил политолог Сергей Марков, добавив, что в Ростовскую область также переброшены 1-я гвардейская танковая армия и 20-я гвардейская общевойсковая армия Западного военного округа. Ко всему прочему здесь же дислоцируется 8-я общевойсковая армия, которой непосредственно подчиняются армейские корпуса ЛНР и ДНР. Свой гвардейский статус эта армия получила за освобождение Одессы, Запорожья и Донбасса от фашистской оккупации, что тоже довольно-таки символично в данной ситуации.Марков отметил, что концентрация таких сил у границ Украины уже откровенно демонстрирует готовность России к решительным действиям. И Киеву стоило бы всерьёз задуматься и вспомнить, чем необоснованная агрессия закончилась в своё время для Саакашвили, которого тоже, кстати, американцы заверяли в поддержке и защите.По идее, киевские реформаторы намёк РФ прекрасно поняли. Ещё за день до переброски российских войск главнокомандующий ВСУ Хомчак по традиции разжигал, рассказывая о российской угрозе, к которой украинская армия несомненно готова. А уже сегодня тот же генерал спешно выступил, чтобы официально заявить, что все сообщения о готовности ВСУ атаковать Донбасс были дезинформацией и вообще «мы плохого ничего не хотели и РФ нас неправильно поняла». Киев, мол всегда выступал и выступает исключительно за дипломатическое решение конфликта на юго-востоке Украины. Вот так. Видимо, Зеленский нервно пожевал галстук, выслушивая о концентрации российских войск у границы, и вдруг понял, что не хочет он этого повторять на камеры перед всем миром.