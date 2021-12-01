Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать уже сейчас"

Президент России Владимир Путин выступил с предупреждением всем странам Запада, лелеющим планы переступить "красные линии" в отношении нашей страны. Россия, заявил русский лидер, вынуждена будет пропорционально ответить на угрозы: "Мы можем это сделать уже сейчас".

Если у границ России, например на Украине, появятся ударные комплексы других стран, русская армия будет в состоянии ответить на угрозу. С таким заявлением выступил на инвестиционном форуме "Россия зовёт!" Владимир Путин. Трансляция речи президента велась онлайн на сайте "Известий".

Он заговорил о потенциальной опасности, отвечая на вопрос о "красных линиях" и о том, где именно они пролегают. Президент отметил, что они в известной степени носят умозрительный характер, но прежде всего связаны с появлением угроз для нашей страны, которые могут исходить с территории соседних стран.

"Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные... А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас", - подчеркнул Путин.

Однако при этом глава России надеется, что никому из западных "партнёров" не придёт в голову перейти эти "красные линии". По словам Путина, у лидеров других государств наверняка есть чувство здравого смысла и ответственности за свои страны.

Сенатор Алексей Пушков позже прокомментировал высказывания президента - он призвал Украину, Евросоюз и США крайне серьёзно отнестись к заявлению лидера России.