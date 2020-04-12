Грозное оружие Путина может блокировать часть Балтики - NI

Подвижные грунтовые ракетные комплексы могут стать угрозой для Европы. Как полагает обозреватель американского издания The National Interest Калеб Ларсон, комплексы мобильны, несмотря на то, что хуже защищены, чем, к примеру, ракеты шахтного базирования.

Однако сами комплексы могут представлять существенную угрозу, полагает Ларсон.

По его мнению, коллекция ракет, которую Россия унаследовала от СССР, самая большая в мире как по количеству, так и по разнообразию. К тому же Россия остается ведущей державой в области создания ракет всех типов.

При этом важно понимать, что российские ракетные войска стратегического назначения составляют важный элемент военной стратегии Москвы.

Европой эти сведения о "грозном оружии Путина" должны быть приняты во внимание, потому как, полагает обозреватель, ракетные комплексы размещены в Калининградской области.

И это из-за близости к Европе создает угрозу территории Польши, Швеции, Германии, Белоруссии, Украины, Литвы и Латвии. При помощи своего калининградского арсенала Россия может заблокировать часть Балтийского моря.

Несмотря на то, что некоторые ракеты и установки, доставшиеся России от СССР, немного устарели, они, по словам обозревателя, могут быть использованы для блокирования Балтийского моря в случае начала конфликта в Европе, сообщает "ИноСМИ".