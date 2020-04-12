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Грозное оружие Путина может блокировать часть Балтики - NI
12 апреля 2020, 01:35 • 52 • В мире
Американское издание The National Interest назвало подвижные грунтовые ракетные комплексы отличительной чертой российских Вооруженных сил. Обозреватель издания отмечает, что Россия благодаря этому "грозному оружию Путина" может заблокировать часть Балтийского моря.
Подвижные грунтовые ракетные комплексы могут стать угрозой для Европы. Как полагает обозреватель американского издания The National Interest Калеб Ларсон, комплексы мобильны, несмотря на то, что хуже защищены, чем, к примеру, ракеты шахтного базирования.
Однако сами комплексы могут представлять существенную угрозу, полагает Ларсон.
По его мнению, коллекция ракет, которую Россия унаследовала от СССР, самая большая в мире как по количеству, так и по разнообразию. К тому же Россия остается ведущей державой в области создания ракет всех типов.
При этом важно понимать, что российские ракетные войска стратегического назначения составляют важный элемент военной стратегии Москвы.
Европой эти сведения о "грозном оружии Путина" должны быть приняты во внимание, потому как, полагает обозреватель, ракетные комплексы размещены в Калининградской области.
И это из-за близости к Европе создает угрозу территории Польши, Швеции, Германии, Белоруссии, Украины, Литвы и Латвии. При помощи своего калининградского арсенала Россия может заблокировать часть Балтийского моря.
Несмотря на то, что некоторые ракеты и установки, доставшиеся России от СССР, немного устарели, они, по словам обозревателя, могут быть использованы для блокирования Балтийского моря в случае начала конфликта в Европе, сообщает "ИноСМИ".
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