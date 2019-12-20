Грозивший Путину танками Цимбалюк снова сел в калошу: "Танк, действительно, советский"

Украинский журналист Роман Цимбалюк, высмеянный на большой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, попытался оправдаться, но снова сел в калошу из-за незнания "матчасти". Речь идёт об "украинских" танках.

В ходе конференции Цимбалюк пригрозил Путину украинскими танками на Кубани. В ответ президент России поинтересовался, о каких танках идёт речь - советских Т-72 или Т-34? Украинец припомнил Т-64, но и этот танк тоже оказался советским.

Позднее осмеянный журналист решил восстановить "поруганную честь" и опубликовал пост в Facebook. В нём он попытался доказать, что Т-64БМ - это всё-таки украинский танк, но только ещё сильнее опозорил себя.

"Танк, действительно, советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня "Булат", - написал Цимбалюк в соцсети. "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64", - процитировала журналистка Юлия Витязева слова заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике.

Она добавила, что тот же командующий признал, что новейший украинский танк "Оплот" имеется в единственном экземпляре. И находится он не на линии фронта, а в харьковском Институте танковых войск.