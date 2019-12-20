|
Грозивший Путину танками Цимбалюк снова сел в калошу: "Танк, действительно, советский"
20 декабря 2019, 12:39 • 118 • Политика
Поспоривший с президентом России Владимиром Путиным украинский журналист Роман Цимбалюк попытался доказать, что танк Т-64 - это украинская разработка, но только ещё сильнее опозорил себя.
Украинский журналист Роман Цимбалюк, высмеянный на большой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, попытался оправдаться, но снова сел в калошу из-за незнания "матчасти". Речь идёт об "украинских" танках.
В ходе конференции Цимбалюк пригрозил Путину украинскими танками на Кубани. В ответ президент России поинтересовался, о каких танках идёт речь - советских Т-72 или Т-34? Украинец припомнил Т-64, но и этот танк тоже оказался советским.
Позднее осмеянный журналист решил восстановить "поруганную честь" и опубликовал пост в Facebook. В нём он попытался доказать, что Т-64БМ - это всё-таки украинский танк, но только ещё сильнее опозорил себя.
Она добавила, что тот же командующий признал, что новейший украинский танк "Оплот" имеется в единственном экземпляре. И находится он не на линии фронта, а в харьковском Институте танковых войск.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 декабря 2019, 09:54
|
14 декабря 2019, 10:24
|
14 декабря 2019, 23:24
|
16 декабря 2019, 10:54
|
18 декабря 2019, 11:54
|
18 декабря 2019, 15:09
|
19 декабря 2019, 00:54