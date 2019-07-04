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Грозившему тоннами американской дипломатии послу Хантсману напомнили о конце года

04 июля 2019, 19:39  •  10 • Политика
Посол США в РФ Джон Хантсман, который ранее грозил тоннами американской дипломатии, покинет свой пост до конца этого года. Информация месяц назад появилась в издании The Atlantic, однако слухи по поводу ухода посла с поста не утихли.
Американскому послу в России Джону Хантсману журналисты напомнили, что вскоре он может оставить свой пост и вернуться на родину. Информация о возможной отставке появилась еще месяц назад в СМИ.
Как сообщает издание "Слово и дело", Хантсман намерен покинуть свой пост до конца 2019 года. Ранее The Atlantic сообщало, что у дипломата возникли другие политические планы и якобы он вновь хочет стать губернатором штата Юта.
На фоне слухов о скорой отставке дипломата появляются сообщения об акции против политики американских санкций, которую у здания резиденции посла США в Москве проводит несколько десятков человек.
Отметим, что американский посол ранее высказывал провокационные заявления в адрес России. Так, в апреле бурно обсуждались его слова, приуроченные к началу операций двух авианосных групп американского флота в Средиземноморье.
Посол заявлял, что ударная группа представляет собой "100 тысяч тонн международной дипломатии", а также рекомендовал России "прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру", чтобы улучшить отношения с Соединенными Штатами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ посоветовала Хантсману учить историю, чтобы "избегать непростительных для дипломата ошибок".

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