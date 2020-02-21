Грозит пожизненное: В Испании по требованию США задержана русская переводчица

Гражданка России была задержана 14 февраля в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе, так как Вашингтон объявил её в международный розыск. Красилова обвиняется в передаче биометрических данных третьим лицам.

Ранее переводчица работала в международном отделе посольства США.

Как сообщил RT со ссылкой на президента Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова, в Испании переводчица находилась в командировке.

В настоящее время она помещена в следственный изолятор. В случае экстрадиции в США ей грозит пожизненное заключение.

Ранее МИД предупредил граждан России об "охоте" американских спецслужб за рубежом. Опасно не только в США, но и в третьих странах.

Российские дипломаты призвали сограждан учитывать это при планировании путешествий.