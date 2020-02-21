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Грозит пожизненное: В Испании по требованию США задержана русская переводчица

21 февраля 2020, 22:24  •  59 • Политика
В Испании по требованию властей США задержана русская переводчица Олеся Красилова. В случае экстрадиции в Штаты женщине грозит пожизненное заключение.
Гражданка России была задержана 14 февраля в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе, так как Вашингтон объявил её в международный розыск. Красилова обвиняется в передаче биометрических данных третьим лицам.
Ранее переводчица работала в международном отделе посольства США.
Как сообщил RT со ссылкой на президента Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова, в Испании переводчица находилась в командировке.
В настоящее время она помещена в следственный изолятор. В случае экстрадиции в США ей грозит пожизненное заключение.
Ранее МИД предупредил граждан России об "охоте" американских спецслужб за рубежом. Опасно не только в США, но и в третьих странах.
Российские дипломаты призвали сограждан учитывать это при планировании путешествий.

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