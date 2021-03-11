Грозит ли России гиперинфляция: Экономический эксперт назвал условия

Эксперт оценил риск возникновения гиперинфляции в России. По его словам, этой опасности больше подвержены США, так как там напечатали слишком много долларов.

США уже вплотную приблизились к стадии ускоренной инфляции, но Россию за собой они не утащат. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

Он объяснил, что крах американской валюты обусловлен тем, что Вашингтон напечатал слишком много долларов. Власти США уже потратили 9 трлн долларов на пакет антикризисных мер, чтобы справиться с последствиями пандемии COVID-19.

По мнению эксперта, гиперинфляция в США сыграет только на руку России. Однако не стоит ждать, что это произойдёт "прямо завтра". Это постепенный и длительный процесс.

Если доллар падает, то российский рубль крепнет, соответственно, экономика тоже показывает рост,

- цитирует специалиста "Вечерняя Москва".

При этом экономист практически полностью исключил возможность возникновения гиперинфляции в России. По его словам, для этого нет необходимых условий, поскольку в стране не печатают деньги в таком количестве.