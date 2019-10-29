Грозит ли России ещё один брежневский застой? • 37 • Аналитика









Сегодня многие встали на путь критики. Небезосновательно, надо отметить, встали. Есть ряд претензий, мимо которых просто так не пройти. Но для того, чтобы разобрать все по косточкам, надо все-таки открутить колесо времени немного назад.



Безумные девяностые

Назад – это туда, где Путина у власти еще не было. Вот многие критикующие тогда, простите, под стол пешком ходили, а сегодня уже стараются вовсю высказать свое единственное и непреложное Мнение. К которому все просто обязаны прислушаться, потому что это Мнение Патриота.



Причем патриоты могут быть, сами понимаете, с обеих сторон. Немцов тоже считал, что Россию любит. А уж как Чубайс и ему подобные обожают… Прямо взасос.



Так вот, в пику очень увлекающимся патриотам с той стороны, где все плохо, а без Путина у нас райские сады цвели бы и пивные реки текли, я просто немножко напомню из нашего прошлого. На своих воспоминаниях, так сказать. Ибо жил в полном сознании и разуме как бы.



Итак, девяностые. Захлебнулись свободой и демократией, так сказать, но выяснилось, что еще надо и что-то жрать. И если в первой половине в армии можно было как-то прожить, то во второй все стало совсем печально. Плюс просто эпичные сокращения.



Кто-то забыл, как зарплату получали? Я вот шприцами, потому что смог устроиться на завод по выпуску шприцев. А кто-то пластырем или бинтами. И так далее. Но просто денег не было. Нет, у кого-то они, может, и были в достаточных количествах, но в простой жизни их не было. Какие-то векселя городской администрации, областной, краевой… Все друг друга наобманывали, так и жили.



Жили с протянутой рукой, короче. Рабочие просили у директоров, директора у министров, министры у президента, а президент у западных партнеров.



Не так? Не начинались выпуски в телевизоре с «радостных» новостей о выдаче нам очередного транша и ожидании «дольче виты» для всей страны?



Вот только как грустно шутили в КВН, «Такие суммы у нас до границы не доходят». И не доходили, и вообще черт знает куда девались эти кредиты.



Правда, от выплат это не освобождало.



Ну и полнейший раздел и передел всей собственности в стране. Впрочем, что я вам тут рассказываю, смотрим на Украину, видим там совершенно все то же самое. И вспоминаем, как оно было у нас.



Как говорится, найдите пять отличий…





Война в Чечне. Первая. Которую я бы назвал войной сливов и предательств. Военачальники, у которых оставалась честь и совесть, пытались сделать хоть что-то для того, чтобы выполнить откровенно безумные и подлые приказы сверху. И сберечь солдат.



Как отблагодарили Романова, Рохлина, Буданова, наверное, вспоминать не стоит.



Но если что-то шло не так и военные начинали давить боевиков, тут же сверху поступала команда «Стоять!» и начинались очередные предательские переговоры, в процессе которых боевики могли отойти, перегруппироваться, пополнить запасы и продолжать войну.



И все это на фоне просто ошеломительных репортажей о том, как по всей стране собирались выкупы для того, чтобы попавшие в плен российские парни не превратились в рабочий скот для бандитского отребья на территории Чечни-Ичкерии.



А 1999-й помните? Экспорт борьбы за свободу из Чечни в Дагестан? Когда террористы из «независимой Ичкерии» напали на Дагестан?



В том же печальном году поставлен абсолютный рекорд по количеству уклонистов от службы в армии (44% от состоявших на воинском учете).



А кремлевские аппаратные игры? Когда за год могло запросто смениться два или даже три премьера. Да, с «голубого глаза» нам вещали о «поиске нужных кадровых вариантов», но на самом деле все было в борьбе разных группировок за власть. По крайней мере, все эти замены ничего хорошего не принесли.



Отсюда и полнейший бардак в стране. Логичный, закономерный и беспощадный. Закулисные разборки и дележки в кабинетах вылились во вполне реальные кровавые перестрелки и поножовщину на улицах и в офисах, а рейдерские захваты стали столь же обыденными вещами, как кража магнитолы из машины во дворе.



В общем, что творила «семья» Ельцина наверху, то же самое происходило и внизу. Разве что с учетом на «высоту». Если в кабинетах все было более-менее ровно, то «в низах» все было довольно кроваво.



Двухтысячные-нулевые

Год 2000-й вошел в историю как рекордный по количеству убийств и грабежей, согласно официальным сводкам. Можно только прикидывать, сколько в сводки не вошло. От «замятых» и непринятых дел до дел, когда заявления писать было некому.



Заодно начало тысячелетия было ознаменовано в том же 2000-м рекордным уровнем в плане самоубийств. 39 случаев на 100 000 жителей страны. Через 18 лет стало 13 на 100 000, совершенно столько же, сколько в… США!



И в этом же году пришел Путин.



Сложно сказать, как, почему, насколько он в этом виноват, но жизнь начала меняться.



Днем, точнее, сегодняшним вечером в любом городе можно наблюдать одну и ту же картину: забитые машинами дворы и пустые обанкротившиеся стоянки. Это как бы реальность, и никуда от нее не уйти. Показатель как благополучия, так и безопасности.



Реальность. Реальность действительно была такова, что внезапно все стали жить лучше. Сейчас все уже подзабыли, но программа избавления от автохлама, которую инициировал Путин, принесла свои результаты. Ржавые «ведра» исчезли с улиц, их сменили условные, но «россиянки».



Армия. Тут тоже можно ругать кого и как угодно, претензий куча, но: ликвидированная война и ее застрельщики (и точно не Путин виноват, что они по зонам так быстро повымерли), я имею в виду вторую чеченскую, армии здорово помогли.



Когда отдавать долг, пусть и условный, Родине надо, обучаясь тому, как правильно ее (Родину) защищать, а не идти умирать под пули профессионалов, обученных в Катаре и Саудовской Аравии, да еще и не на два года…



Не надо напоминать, как смотрят сегодня на тех, кто не служил. А началось все тогда. Да, не без косяков и недостатков, но армия начала становиться армией, и это (лично мое мнение) – огромная заслуга Путина.



Можно продолжать долго и упорно, но вывод тут только один: была проделана значительная работа, в результате которой мы, народ, стали жить лучше и безопаснее.



Кризисный рубеж после 2010

Да, общие массы в этот благословенный период очень неплохо стали жить. Сложно перечислить все механизмы, многие начнут фыркать, что «все в кредит», но кредиты давали населению на все и всем! Банки реально не борзели, и жизнь становилась немного, но лучше.



Понятно, что стоит только благосостоянию общей массы круто спикировать вниз, так тут же начнут разувать и раздевать сперва машины, а потом и людей.



Пока в городах вроде бы спокойно. Улицы освещены, ходить по ним можно пока без особой опаски. Правда, непонятно, сколько продлится это благоденствие, особенно учитывая постоянный отток кадров из МВД и нестабильную ситуацию в целом по стране.



Но все это в один (хорошо, не в один) момент может измениться. Хотя… Почему не в один? Достаточно вспомнить, как быстро одичали все на постсоветском пространстве. Да, о пришедшей так называемой демократии можно говорить долго, но, кроме всего прочего, давайте вспомним и о тотальном одичании вчерашних советских людей.



Автоматы с газировкой, из которых сперва исчезли стаканы, а потом автоматы просто перестали существовать. Таксофоны, из которых исчезали трубки так, что техники не успевали ставить новые. Люки, обычные канализационные люки и решетки ливневой канализации. Урны, десятилетиями стоявшие в парках и на улицах.



Список можно продолжать до бесконечности, но только один вопрос: кто все это сделал? ЦРУ? «Моссад»? «Аль-Каида»? Война с фашизмом в России продолжается. Город Владимир



Нет, свои запросто управились.



И дальше вполне справятся, дай только повод. Тотальное одичание – это вечный спутник любого кризиса. Это было у нас, это есть на Украине, это можно увидеть в любой республике бывшего Советского Союза. Даже в Прибалтике, но там одичание труднее заметить, долго искать людей вообще приходится.



Что последнее? Правильно, Крым. Это был апогей всего, патриотизма, доверия, обожания и так далее.



Собственно, на этом все.



Можно долго разглагольствовать, но с 2005 по 2015 годы жить было весьма и весьма неплохо. И какая разница обычному обывателю, кто или что тому причиной? Мировые цены на нефть, полный завал бюджета деньгами, так что всем хватало, эффективная работа президента и правительства?



Да какая разница, если можно жить сыто, вкусно и безопасно?



Ну ведь реально было именно так! Была эпоха золотого брежневского застоя, а была и золотая эпоха при Путине.



Кризис 2015+

Дальше начался кризис, вызванный в том числе и Крымом. Причем не только потому, что на нас окрысился весь Запад, но и тем, что Крым потребовал огромных денежных вливаний, которые по уму так и не освоили.



С Крымом вообще интересно вышло, особенно если посмотреть сейчас. Да, вроде как наш. Де-факто, даже де-юре вроде бы… Но сотовые компании стыдливо предлагают тарифы «…и на полуострове», не указывая, на каком, про банки в Крыму просто молчим, потому что стыдно, то же самое и с ритейлерами. В общем, странная ситуация.



Но, по-видимому, она всех устраивает, иначе точно были бы какие-то подвижки.



Но дальше, простите, начался Его Величество Застой. Более того, застой явно с уклоном в сторону снижения всего. Курса рубля, отношения к народу, всего.



Ну не могу я назвать прогрессом повышение пенсионного возраста, признание того, что все предыдущие пенсионные накопления разворованы и растрачены, и теперь нам предложат очередную «новую» грабиловку, которую мы, естественно, начнем с нуля.



Повышение НДС, тройной транспортный налог, полное разрушение всей системы здравоохранения и образования, тотальное бескультурье в министерстве культуры – это, простите, тоже атрибуты все той же эпохи. Нашей.



Все у нас хорошо, говорят с экранов телевизора господа и госпожи из министерских кресел. Врачи получают 80 тысяч рублей, везде, а те, кто массово увольняется, это просто с жиру бесятся. То же самое касается и сотрудников МВД, список недовольных можно долго разбирать.



Но жить мы все внезапно стали дольше, страна в едином порыве демонстрирует некую «скорость роста жизни» небывалыми для остального мира темпами. Вот только лучше ли? Вопрос…



Главное – не раскачивать лодку. Нам бы только «Буревестник» да «Посейдон» запустить, и все шикарно будет. Потому что враг за океаном не дремлет, и только эти суперхреновины нас спасут от него.



Так он, враг, и в 80-е не дремал…



Как мне обычно в таких случаях говаривал один из наших авторов, «ну так что, теперь лапки поднять и сдаваться?» Странно, войны вроде никакой, а он о капитуляции… Перед кем капитулировать, на каких условиях… Ах, да, они (враги) желают наши природные богатства заграбастать… Забыл, каюсь.



То есть то, что мы за свой счет тянем эти «северные» и «южные» потоки в Европу, а Европа от них отбивается всеми руками, – это как? Странно. Они погонять нас должны, чтобы мы быстрее строили, а они палки в колеса вставляют… Странно как-то они хотят наши ресурсы заграбастать. Особенно те, которые мы чуть ли не насильно им впихиваем.



В общем, прослеживается веяние застойных ветров. Все по канонам: коварный враг у ворот, надо сплотиться, быть готовыми сва… дать отпор (тем, кто не свалит в Европу), затянуть ремни, помочь родному государству выстоять в неравной схватке…



Советский Союз, напомню, не выстоял. Хотя потенциал был – мама не горюй. Теперь многие льют слезки по ушедшим временам и вздыхают на тему «а вот как было…» Весь «Яндекс-дзен» в стенаниях и мемуарах. Два купола одной башни



Но суть не в воспоминаниях. Суть в том, что сходства проявляются, и это весьма печально.



В чем главное сходство? В фактической остановке. Мы, государство, страна, остановились. После Крыма больше никаких успехов, наоборот, власть демонстрирует полную потерю темпа.



Действительно, до Крыма государство под командой Путина демонстрировало определенный рост. Было сделано много как внутри страны, так и во внешних отношениях.



Крым явился неким Рубиконом, после которого не дела пошли хуже, ситуация была вполне ожидаемой и предсказуемой. Вряд ли кто-то сомневался, что нам все это сойдет с рук, так оно и получилось. Но по факту вышло, что страна оказалась не готова к таким потерям.



Конечно, бравурные рапорты на тему того, что все, что можно было импортозаместить, заместили. Правда в том, что «все, что можно», — это далеко не все.



Нельзя не упомянуть и о заигрывании с народом. «Прямая линия» с президентом, которая сперва смотрелась как нечто эпохальное, а потом превратилась в такое же унылое шоу, как «Поле чудес».



Надежда на то, что, когда мы в ситуации против остального мира, вдруг власть запустит социальные лифты, так и оказалась мечтой. Даже наоборот, все стало еще печальнее, и назначения уже открыто делаются не по соображениям профпригодности, а по степени преданности той самой власти в целом и президенту Путину в частности.



Осталось только по примеру соседей из Казахстана выдумать какой-нибудь зубодробительный титул, чтобы оставить у власти Путина.



Возможно, что-то в этом и есть. По крайней мере, пережившие девяностые проголосуют за это легко и непринужденно. Никто не хочет возвращения хаоса и того беспредела.



Рубеж 2024. Что дальше?

Стране нужен реальный рывок. Нельзя выиграть забег, стоя на месте. Можно еще повысить пенсионный возраст, можно повысить налоги, можно захлебнуться деньгами в бюджете. Но что толку, если фактически во всех отраслях наблюдается откровенное топтание на месте?



Можно пожизненно посадить Путина на трон. Можно, но нужно ли? Путин-2024 совсем не то, что Путин-2000. Это по факту два совершенно разных человека. Тот, молодой и амбициозный, увы, уже стал достоянием (и довольно ярким) истории.



Дальнейшие действия в привычном нам уже плане «а больше некого», «а конкурентов нет», «а будет только хуже» приведут исключительно к дальнейшей деградации. И за примером как раз и стоит обратиться к тем самым застойным временам, когда Брежнев из последних сил досиживал в кресле генерального секретаря, а за спинкой шла упорнейшая борьба за то, кто сядет в это кресло.



И, как мы все помним, ни к чему хорошему это не привело.



Можем повторить?



Забавный слоган для не очень умных сегодня весьма актуален. Повторение брежневского застоя в такой интерпретации – это очень опасная игра. Для страны. Ибо застой – он и в Африке застой.



Некоторые читатели по прочтении обязательно недовольным тоном зададут вопрос на тему «а что автор предлагает» или «а выбирать все равно некого, за нас выберут».



Да, конечно, выберут. Особенно если просто сидеть, и как обычно, ждать, что все само собой наладится. Что снова придет добрый Володин или добрый Шойгу, и снова потекут молочные реки с кисельными берегами. Везде и повсюду. Как в 2005+.



Счастье, как говорится, для всех даром. Особенно для тех, кто в обойме при власти.



Путин совершил огромное дело: удержал страну на грани полного развала и коллапса. Этой заслуги нельзя забыть или недооценить. Но с другой стороны, удержав страну, он оставил ее примерно там же. Недалеко от роковой черты.



России нужен новый и молодой президент. Такой, каким был Путин в 2000-м году. Когда было хуже некуда.



Не «старый новый» типа Медведева, Шойгу, Володина, а просто новый. Молодой и амбициозный. Иначе нас будет ждать повторение пройденного в 80-е годы прошлого столетия. Критикуем? Нет. Рассуждаем. И рассуждаем на тему, которая волнует многих по полной программе. Камо, как говорится, грядеши? Куда идем?Сегодня многие встали на путь критики. Небезосновательно, надо отметить, встали. Есть ряд претензий, мимо которых просто так не пройти. Но для того, чтобы разобрать все по косточкам, надо все-таки открутить колесо времени немного назад.Назад – это туда, где Путина у власти еще не было. Вот многие критикующие тогда, простите, под стол пешком ходили, а сегодня уже стараются вовсю высказать свое единственное и непреложное Мнение. К которому все просто обязаны прислушаться, потому что это Мнение Патриота.Причем патриоты могут быть, сами понимаете, с обеих сторон. Немцов тоже считал, что Россию любит. А уж как Чубайс и ему подобные обожают… Прямо взасос.Так вот, в пику очень увлекающимся патриотам с той стороны, где все плохо, а без Путина у нас райские сады цвели бы и пивные реки текли, я просто немножко напомню из нашего прошлого. На своих воспоминаниях, так сказать. Ибо жил в полном сознании и разуме как бы.Итак, девяностые. Захлебнулись свободой и демократией, так сказать, но выяснилось, что еще надо и что-то жрать. И если в первой половине в армии можно было как-то прожить, то во второй все стало совсем печально. Плюс просто эпичные сокращения.Кто-то забыл, как зарплату получали? Я вот шприцами, потому что смог устроиться на завод по выпуску шприцев. А кто-то пластырем или бинтами. И так далее. Но просто денег не было. Нет, у кого-то они, может, и были в достаточных количествах, но в простой жизни их не было. Какие-то векселя городской администрации, областной, краевой… Все друг друга наобманывали, так и жили.Жили с протянутой рукой, короче. Рабочие просили у директоров, директора у министров, министры у президента, а президент у западных партнеров.Не так? Не начинались выпуски в телевизоре с «радостных» новостей о выдаче нам очередного транша и ожидании «дольче виты» для всей страны?Вот только как грустно шутили в КВН, «Такие суммы у нас до границы не доходят». И не доходили, и вообще черт знает куда девались эти кредиты.Правда, от выплат это не освобождало.Ну и полнейший раздел и передел всей собственности в стране. Впрочем, что я вам тут рассказываю, смотрим на Украину, видим там совершенно все то же самое. И вспоминаем, как оно было у нас.Как говорится, найдите пять отличий…Война в Чечне. Первая. Которую я бы назвал войной сливов и предательств. Военачальники, у которых оставалась честь и совесть, пытались сделать хоть что-то для того, чтобы выполнить откровенно безумные и подлые приказы сверху. И сберечь солдат.Как отблагодарили Романова, Рохлина, Буданова, наверное, вспоминать не стоит.Но если что-то шло не так и военные начинали давить боевиков, тут же сверху поступала команда «Стоять!» и начинались очередные предательские переговоры, в процессе которых боевики могли отойти, перегруппироваться, пополнить запасы и продолжать войну.И все это на фоне просто ошеломительных репортажей о том, как по всей стране собирались выкупы для того, чтобы попавшие в плен российские парни не превратились в рабочий скот для бандитского отребья на территории Чечни-Ичкерии.А 1999-й помните? Экспорт борьбы за свободу из Чечни в Дагестан? Когда террористы из «независимой Ичкерии» напали на Дагестан?В том же печальном году поставлен абсолютный рекорд по количеству уклонистов от службы в армии (44% от состоявших на воинском учете).А кремлевские аппаратные игры? Когда за год могло запросто смениться два или даже три премьера. Да, с «голубого глаза» нам вещали о «поиске нужных кадровых вариантов», но на самом деле все было в борьбе разных группировок за власть. По крайней мере, все эти замены ничего хорошего не принесли.Отсюда и полнейший бардак в стране. Логичный, закономерный и беспощадный. Закулисные разборки и дележки в кабинетах вылились во вполне реальные кровавые перестрелки и поножовщину на улицах и в офисах, а рейдерские захваты стали столь же обыденными вещами, как кража магнитолы из машины во дворе.В общем, что творила «семья» Ельцина наверху, то же самое происходило и внизу. Разве что с учетом на «высоту». Если в кабинетах все было более-менее ровно, то «в низах» все было довольно кроваво.Год 2000-й вошел в историю как рекордный по количеству убийств и грабежей, согласно официальным сводкам. Можно только прикидывать, сколько в сводки не вошло. От «замятых» и непринятых дел до дел, когда заявления писать было некому.Заодно начало тысячелетия было ознаменовано в том же 2000-м рекордным уровнем в плане самоубийств. 39 случаев на 100 000 жителей страны. Через 18 лет стало 13 на 100 000, совершенно столько же, сколько в… США!И в этом же году пришел Путин.Сложно сказать, как, почему, насколько он в этом виноват, но жизнь начала меняться.Днем, точнее, сегодняшним вечером в любом городе можно наблюдать одну и ту же картину: забитые машинами дворы и пустые обанкротившиеся стоянки. Это как бы реальность, и никуда от нее не уйти. Показатель как благополучия, так и безопасности.Реальность. Реальность действительно была такова, что внезапно все стали жить лучше. Сейчас все уже подзабыли, но программа избавления от автохлама, которую инициировал Путин, принесла свои результаты. Ржавые «ведра» исчезли с улиц, их сменили условные, но «россиянки».Армия. Тут тоже можно ругать кого и как угодно, претензий куча, но: ликвидированная война и ее застрельщики (и точно не Путин виноват, что они по зонам так быстро повымерли), я имею в виду вторую чеченскую, армии здорово помогли.Когда отдавать долг, пусть и условный, Родине надо, обучаясь тому, как правильно ее (Родину) защищать, а не идти умирать под пули профессионалов, обученных в Катаре и Саудовской Аравии, да еще и не на два года…Не надо напоминать, как смотрят сегодня на тех, кто не служил. А началось все тогда. Да, не без косяков и недостатков, но армия начала становиться армией, и это (лично мое мнение) – огромная заслуга Путина.Можно продолжать долго и упорно, но вывод тут только один: была проделана значительная работа, в результате которой мы, народ, стали жить лучше и безопаснее.Да, общие массы в этот благословенный период очень неплохо стали жить. Сложно перечислить все механизмы, многие начнут фыркать, что «все в кредит», но кредиты давали населению на все и всем! Банки реально не борзели, и жизнь становилась немного, но лучше.Понятно, что стоит только благосостоянию общей массы круто спикировать вниз, так тут же начнут разувать и раздевать сперва машины, а потом и людей.Пока в городах вроде бы спокойно. Улицы освещены, ходить по ним можно пока без особой опаски. Правда, непонятно, сколько продлится это благоденствие, особенно учитывая постоянный отток кадров из МВД и нестабильную ситуацию в целом по стране.Но все это в один (хорошо, не в один) момент может измениться. Хотя… Почему не в один? Достаточно вспомнить, как быстро одичали все на постсоветском пространстве. Да, о пришедшей так называемой демократии можно говорить долго, но, кроме всего прочего, давайте вспомним и о тотальном одичании вчерашних советских людей.Автоматы с газировкой, из которых сперва исчезли стаканы, а потом автоматы просто перестали существовать. Таксофоны, из которых исчезали трубки так, что техники не успевали ставить новые. Люки, обычные канализационные люки и решетки ливневой канализации. Урны, десятилетиями стоявшие в парках и на улицах.Список можно продолжать до бесконечности, но только один вопрос: кто все это сделал? ЦРУ? «Моссад»? «Аль-Каида»?Нет, свои запросто управились.И дальше вполне справятся, дай только повод. Тотальное одичание – это вечный спутник любого кризиса. Это было у нас, это есть на Украине, это можно увидеть в любой республике бывшего Советского Союза. Даже в Прибалтике, но там одичание труднее заметить, долго искать людей вообще приходится.Что последнее? Правильно, Крым. Это был апогей всего, патриотизма, доверия, обожания и так далее.Собственно, на этом все.Можно долго разглагольствовать, но с 2005 по 2015 годы жить было весьма и весьма неплохо. И какая разница обычному обывателю, кто или что тому причиной? Мировые цены на нефть, полный завал бюджета деньгами, так что всем хватало, эффективная работа президента и правительства?Да какая разница, если можно жить сыто, вкусно и безопасно?Ну ведь реально было именно так! Была эпоха золотого брежневского застоя, а была и золотая эпоха при Путине.Дальше начался кризис, вызванный в том числе и Крымом. Причем не только потому, что на нас окрысился весь Запад, но и тем, что Крым потребовал огромных денежных вливаний, которые по уму так и не освоили.С Крымом вообще интересно вышло, особенно если посмотреть сейчас. Да, вроде как наш. Де-факто, даже де-юре вроде бы… Но сотовые компании стыдливо предлагают тарифы «…и на полуострове», не указывая, на каком, про банки в Крыму просто молчим, потому что стыдно, то же самое и с ритейлерами. В общем, странная ситуация.Но, по-видимому, она всех устраивает, иначе точно были бы какие-то подвижки.Но дальше, простите, начался Его Величество Застой. Более того, застой явно с уклоном в сторону снижения всего. Курса рубля, отношения к народу, всего.Ну не могу я назвать прогрессом повышение пенсионного возраста, признание того, что все предыдущие пенсионные накопления разворованы и растрачены, и теперь нам предложат очередную «новую» грабиловку, которую мы, естественно, начнем с нуля.Повышение НДС, тройной транспортный налог, полное разрушение всей системы здравоохранения и образования, тотальное бескультурье в министерстве культуры – это, простите, тоже атрибуты все той же эпохи. Нашей.Все у нас хорошо, говорят с экранов телевизора господа и госпожи из министерских кресел. Врачи получают 80 тысяч рублей, везде, а те, кто массово увольняется, это просто с жиру бесятся. То же самое касается и сотрудников МВД, список недовольных можно долго разбирать.Но жить мы все внезапно стали дольше, страна в едином порыве демонстрирует некую «скорость роста жизни» небывалыми для остального мира темпами. Вот только лучше ли? Вопрос…Главное – не раскачивать лодку. Нам бы только «Буревестник» да «Посейдон» запустить, и все шикарно будет. Потому что враг за океаном не дремлет, и только эти суперхреновины нас спасут от него.Так он, враг, и в 80-е не дремал…Как мне обычно в таких случаях говаривал один из наших авторов, «ну так что, теперь лапки поднять и сдаваться?» Странно, войны вроде никакой, а он о капитуляции… Перед кем капитулировать, на каких условиях… Ах, да, они (враги) желают наши природные богатства заграбастать… Забыл, каюсь.То есть то, что мы за свой счет тянем эти «северные» и «южные» потоки в Европу, а Европа от них отбивается всеми руками, – это как? Странно. Они погонять нас должны, чтобы мы быстрее строили, а они палки в колеса вставляют… Странно как-то они хотят наши ресурсы заграбастать. Особенно те, которые мы чуть ли не насильно им впихиваем.В общем, прослеживается веяние застойных ветров. Все по канонам: коварный враг у ворот, надо сплотиться, быть готовыми сва… дать отпор (тем, кто не свалит в Европу), затянуть ремни, помочь родному государству выстоять в неравной схватке…Советский Союз, напомню, не выстоял. Хотя потенциал был – мама не горюй. Теперь многие льют слезки по ушедшим временам и вздыхают на тему «а вот как было…» Весь «Яндекс-дзен» в стенаниях и мемуарах.Но суть не в воспоминаниях. Суть в том, что сходства проявляются, и это весьма печально.В чем главное сходство? В фактической остановке. Мы, государство, страна, остановились. После Крыма больше никаких успехов, наоборот, власть демонстрирует полную потерю темпа.Действительно, до Крыма государство под командой Путина демонстрировало определенный рост. Было сделано много как внутри страны, так и во внешних отношениях.Крым явился неким Рубиконом, после которого не дела пошли хуже, ситуация была вполне ожидаемой и предсказуемой. Вряд ли кто-то сомневался, что нам все это сойдет с рук, так оно и получилось. Но по факту вышло, что страна оказалась не готова к таким потерям.Конечно, бравурные рапорты на тему того, что все, что можно было импортозаместить, заместили. Правда в том, что «все, что можно», — это далеко не все.Нельзя не упомянуть и о заигрывании с народом. «Прямая линия» с президентом, которая сперва смотрелась как нечто эпохальное, а потом превратилась в такое же унылое шоу, как «Поле чудес».Надежда на то, что, когда мы в ситуации против остального мира, вдруг власть запустит социальные лифты, так и оказалась мечтой. Даже наоборот, все стало еще печальнее, и назначения уже открыто делаются не по соображениям профпригодности, а по степени преданности той самой власти в целом и президенту Путину в частности.Осталось только по примеру соседей из Казахстана выдумать какой-нибудь зубодробительный титул, чтобы оставить у власти Путина.Возможно, что-то в этом и есть. По крайней мере, пережившие девяностые проголосуют за это легко и непринужденно. Никто не хочет возвращения хаоса и того беспредела.Стране нужен реальный рывок. Нельзя выиграть забег, стоя на месте. Можно еще повысить пенсионный возраст, можно повысить налоги, можно захлебнуться деньгами в бюджете. Но что толку, если фактически во всех отраслях наблюдается откровенное топтание на месте?Можно пожизненно посадить Путина на трон. Можно, но нужно ли? Путин-2024 совсем не то, что Путин-2000. Это по факту два совершенно разных человека. Тот, молодой и амбициозный, увы, уже стал достоянием (и довольно ярким) истории.Дальнейшие действия в привычном нам уже плане «а больше некого», «а конкурентов нет», «а будет только хуже» приведут исключительно к дальнейшей деградации. И за примером как раз и стоит обратиться к тем самым застойным временам, когда Брежнев из последних сил досиживал в кресле генерального секретаря, а за спинкой шла упорнейшая борьба за то, кто сядет в это кресло.И, как мы все помним, ни к чему хорошему это не привело.Можем повторить?Забавный слоган для не очень умных сегодня весьма актуален. Повторение брежневского застоя в такой интерпретации – это очень опасная игра. Для страны. Ибо застой – он и в Африке застой.Некоторые читатели по прочтении обязательно недовольным тоном зададут вопрос на тему «а что автор предлагает» или «а выбирать все равно некого, за нас выберут».Да, конечно, выберут. Особенно если просто сидеть, и как обычно, ждать, что все само собой наладится. Что снова придет добрый Володин или добрый Шойгу, и снова потекут молочные реки с кисельными берегами. Везде и повсюду. Как в 2005+.Счастье, как говорится, для всех даром. Особенно для тех, кто в обойме при власти.Путин совершил огромное дело: удержал страну на грани полного развала и коллапса. Этой заслуги нельзя забыть или недооценить. Но с другой стороны, удержав страну, он оставил ее примерно там же. Недалеко от роковой черты.России нужен новый и молодой президент. Такой, каким был Путин в 2000-м году. Когда было хуже некуда.Не «старый новый» типа Медведева, Шойгу, Володина, а просто новый. Молодой и амбициозный. Иначе нас будет ждать повторение пройденного в 80-е годы прошлого столетия. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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