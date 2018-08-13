Грозит ли долларовым счетам принудительная конвертация

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Ликвидности хватит. Но — какой?

Как заявил в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1 министр финансов РФ Антон Силуанов, возможное введение санкций США будет «неприятным, но не смертельным» для российской экономики. Это, уверен министр, обусловлено тем, что российская экономика в последние годы адаптировалась к санкциям, которые уже работают не один год.

«Даже в случае если будут введены санкции на какой-то российский банк, никаких проблем с депозитами валютными или рублевыми у наших граждан абсолютно не будет», — уверен Антон Силуанов, так как Банк России примет необходимые меры, чтобы поддержать банки, столкнувшиеся с проблемами из-за санкций. «Центральный банк всегда подкрепит своей ликвидностью тот банк, который может попасть в такое сложное положение. Резервов достаточно у Центрального банка, рублевой ликвидности тоже предостаточно, в этом плане никаких проблем, даже если санкции будут введены, для валютных счетов или рублевых счетов наших граждан не будет», — сообщил министр.

По словам Антона Силуанова, наиболее чувствительные точки нового пакета санкций заключаются в ограничениях на государственные банки (или один банк), и в ограничениях на вложения иностранных инвесторов в российский долг. «Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги. Будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте, в других валютах, в том числе и в европейской валюте, и, по сути, эти ограничения выйдут боком для тех же самых американцев», — заявил глава Минфина, подчеркнув, что эти действия сами по себе являются ответом на санкции США.

Новый пакет санкций вполне может привести к сценарию, о котором сейчас не принято говорить, но который уже был приведен в исполнение в Аргентине в 2001 году, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Тогда все валютные счета граждан сначала были заморожены, а потом произведена принудительная конвертация долларовых счетов в счета в национальную валюту, по курсу, который был примерно в 4 раза ниже рыночного.

Как в Буэнос-Айресе

Если российским банкам запретят использование доллара, то принудительная конвертация — это наиболее вероятный сценарий, считает Антонов. Немного похожая ситуация была недавно в Латвии, где Rietumu банк принудительно конвертировал счета в долларах в евро, правда, по другим причинам. Получается, что права вкладчиков очень сложно защитить, когда дело касается глобальных взаимоотношений нескольких стран, каждая из которых пытается защитить свою валюту. Даже так называемая бивалютная корзина может не спасти, если вдруг происходит принудительная конвертация.

Вопрос перевода экспорта на рубли на самом деле не так прост, как кажется, комментирует Алексей Антонов. Ведь экспорт, если грубо, нужен в том числе и затем, чтобы заработать валюту и на эту валюту купить те товары и услуги, которые мы не можем или не хотим производить сами (это и есть импорт). А если представить, что за экспорт мы получаем рубли, то где взять валюту для импорта? Получается, делает вывод эксперт, что наша валюта должна быть востребованной во всем мире, свободно конвертируемой и резервной, и только тогда возможна такая торговля. Иран уже очень давно под санкциями, но наладить такую схему ему не удалось, вряд ли удастся и России, к сожалению.

Импорт за национальную валюту тем более невозможен, объясняет аналитик. А импорт — это ведь не только электроника, как обычно представляют, это, например, лекарства и ингредиенты для лекарств, которые закупаются за рубежом, и, если российские компании не будут иметь возможности рассчитываться за них долларами, то в фармакологии просто может настать каменный век. Впрочем, как и в других отраслях, которые зависят от импортных поставок.

Минуя запреты

В первую очередь, важно то, указывает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, что власти США в результате санкций наложат существенные ограничения на операции с долларами не на весь список российских банков, в законопроекте о санкциях, которые могут вступить в силу через 90 дней после 22 августа перечислены только Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ. В частности, им придется закрыть свои американские корреспондентские счета. То есть легально проводить долларовые платежи им будет невозможно.

Также надо понимать роль корсчетов и как они повлияют на операционные возможности обычного пользователя внутри России. Учитывая, что это корсчета на территории Америки, логично что в России ограничения действовать вряд ли смогут, отмечает эксперт. Поэтому на обслуживании долларового счета в российском госбанке на территории страны по ряду обычных операций санкции повлиять не должны – в частности операции по зачислению и снятию денег с валютного счета или перевод на другой в рамках того же банка не пострадают. Иными словами, при транзакции в долларах внутри одного российского банка с целью перевода на другой счет, либо с целью пополнения счета через банкомат того же банка – иностранный корсчет не привлекается поэтому угрозы нет.

Но ограничения коснутся момента переводов с долларового счета одного российского банка на счет в другом. Межбанковские переводы такого плана обязательно идут через американские корсчета и в случае санкций банки должны будут полностью отказаться от операций такого плана. Между тем, и здесь есть пока вариант обхода. Простив иранских банков, например, такие санкции уже работают и они нашли способ: переводы идут по цепочке промежуточных зарубежных банков. Но при желании американский регулятор такие схемы сможет легко вычислить, да и комиссия за переводы велика. Учитывая, что за нарушение санкций следуют дополнительные санкции, вряд ли банки пойдут на такие ухищрения.

Важный момент еще и в том, отмечает Александр Шустов, что пока в относительной безопасности находятся операции по иностранным платежным системам. Они рассчитываются с российскими банками-контрагентами от имени своих местных структур, которые имеют счета внутри России. Эта схема позволяет обслуживать карты западных платежных систем, минуя запреты. Однако пока не очень ясно, как транзакции будут осуществляться за границей или в иностранном интернет-магазине, здесь могут быть проблемы.

С долларовыми депозитами могут быть сложности. По словам аналитика, если технически с возвратом долларов проблем пока не видно, поскольку они размещены на российских счетах, то если все захотят выйти из доллара, у банков может не хватить объема наличных. Есть уверенность, что у банков объем наличных не равен объему всех депозитов и при начавшемся тренде «ухода» от доллара им, быть может, появиться будет неоткуда. Скорее всего, именно об этом и говорил Антон Силуанов, подчеркивая, что государство не оставит банки в сложной ситуации и поможет с ликвидностью.

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