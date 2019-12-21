Грозит до 10 лет тюрьмы: Италия готова экстрадировать Коршунова в США - адвокат

Стало известно, что сейчас суд в Италии постановил экстрадировать гражданина России Коршунова. Журналистам эту информацию сообщил адвокат обвиняемого, передаёт РИА Новости.

Ранее, напомним, американские власти обвинили сотрудника ОДК Коршунова в "сговоре и попытке кражи коммерческой тайны". Такие данные приводил Минюст США. По американским законам, российскому гражданину грозит до десяти лет тюрьмы.