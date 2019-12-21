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Грозит до 10 лет тюрьмы: Италия готова экстрадировать Коршунова в США - адвокат

21 декабря 2019, 04:54  •  77 • В мире
Суд в Италии постановил экстрадировать гражданина России Коршунова в США, сообщает адвокат. По американским законам ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Стало известно, что сейчас суд в Италии постановил экстрадировать гражданина России Коршунова. Журналистам эту информацию сообщил адвокат обвиняемого, передаёт РИА Новости.
Ранее, напомним, американские власти обвинили сотрудника ОДК Коршунова в "сговоре и попытке кражи коммерческой тайны". Такие данные приводил Минюст США. По американским законам, российскому гражданину грозит до десяти лет тюрьмы.

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