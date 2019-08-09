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Гроза заставила Украину пустить в свое воздушное пространство российский самолет

09 августа 2019, 07:09  •  218 • В мире
Впервые с 2015 года самолет российской авиакомпании целых 26 минут находился в воздушном пространстве Украины. Причиной стал грозовой фронт, который воздушное судно не могло обойти иначе.
О том, что самолет российской авиакомпании "Глобус" был допущен в украинское воздушное пространство, на своей странице в Facebook сообщило госпредприятие "Украэрорух". В его ведении находится управление воздушными сообщениями.
Из публикации следует, что экипаж Boeing-738, выполнявшего 7 августа рейс Бари – Москва, запросил разрешения на использовании воздушного пространства Украины для того, чтобы обойти грозовой фронт и избежать аварийной ситуации.
Такое разрешение было пилотами получено. В "Украэрорух" отметили, что украинские действовали в соответствии с требованиями международных стандартов ICAO, пишет 360.tv
Напомним, украинские власти в 2015 году ввели запрет для самолетов российских авиакомпаний на заход в украинское воздушное пространство, полностью закрыв тем самым авиасообщение между Украиной и Россией. Позднее аналогичное решение было принято Росавиацией.

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