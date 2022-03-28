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Гроза "Байрактаров": Минобороны показало русских защитников неба
28 марта 2022, 07:15 • 279 • Политика
Министерство обороны России распространило кадры работы военной техники на территории Незалежной. "Бук-М3", "Небо-СВ" и прочая умная аппаратура следят за безопасностью.
Минобороны России показало расчёт "Бук-М3", который применяют в ходе спецоперации на Украине. С его помощью идёт уничтожение воздушных целей, среди которых и Bayraktar.
"Заступаешь на боевое дежурство с мыслью, что ты должен выложиться максимально, на 100%. Чтобы те, кто ждут нас дома, могли спать спокойно, и в будущем уже никто не потревожил их сон", - рассказал заместитель командира батареи Владимир.
Он отметил, что в настоящее время основные цели его ЗРК - беспилотники противника. Причём военнослужащий сообщил, что они научились мастерски отличать турецкий Bayraktar и украинскую "Лелеку" от птиц. А это весьма сложно из-за неподвижности БПЛА.
Кстати, используют в спецоперации на Украине и радиолокационную станцию "Небо-СВ". С её помощью отслеживают обстановку в радиусе 380 километров и отражают контратаки противника в частотном диапазоне.
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