Гроза "Байрактаров": Минобороны показало русских защитников неба

Министерство обороны России распространило кадры работы военной техники на территории Незалежной. "Бук-М3", "Небо-СВ" и прочая умная аппаратура следят за безопасностью.

Минобороны России показало расчёт "Бук-М3", который применяют в ходе спецоперации на Украине. С его помощью идёт уничтожение воздушных целей, среди которых и Bayraktar.

"Заступаешь на боевое дежурство с мыслью, что ты должен выложиться максимально, на 100%. Чтобы те, кто ждут нас дома, могли спать спокойно, и в будущем уже никто не потревожил их сон", - рассказал заместитель командира батареи Владимир.

Он отметил, что в настоящее время основные цели его ЗРК - беспилотники противника. Причём военнослужащий сообщил, что они научились мастерски отличать турецкий Bayraktar и украинскую "Лелеку" от птиц. А это весьма сложно из-за неподвижности БПЛА.

Кстати, используют в спецоперации на Украине и радиолокационную станцию "Небо-СВ". С её помощью отслеживают обстановку в радиусе 380 километров и отражают контратаки противника в частотном диапазоне.