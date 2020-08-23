Гроза НАТО поднялся в воздух: Модернизированный "Медведь" совершил свой первый полёт

В России впервые поднялся в воздух глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ. Подробностями поделились в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

Испытательный полёт ракетоносца прошёл в воскресенье 23 августа в преддверии военно-технического форума "Армия-2020". Ту-95МСМ поднялся в воздух с аэродрома ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге. За штурвалом "Медведя" сидел лётчик-испытатель Андрей Воропаев.

"Полёт прошёл в штатном режиме на высоте 9000 м, длился 2 часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что после глубокой модернизации у ракетоносца существенно возросли точность навигации и показатели надёжности. Также был продлён срок эксплуатации авиационного комплекса и улучшены взлётно-посадочные характеристики. Кроме того, в кабине были установлены новые системы управления вооружением, управления самолётом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, средства объективного контроля.

Напомним, что в НАТО самолёт получил обозначение "Медведь". Западные эксперты отмечают, что несмотря на солидный возраст, Ту-95 остаётся грозной боевой единицей, так как его главным оружием являются сверхсовременные ракеты. От самого же самолёта не требуется ничего, кроме как летать на большую дальность.