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Гройсман заявил об установлении «экономического безвиза» с Израилем

20 августа 2019, 12:39  •  95 • Украина
Украина и Израиль способны активно развивать двусторонние отношения в различных сферах экономики, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.
 
Reuters
 

«Сейчас мы фактически вводим экономический безвиз, когда наши товары, наши экономики будут больше интегрироваться», — цитирует Гройсмана «112 Украина».

По его словам, уже сейчас возможно расширять зону свободной торговли, в том числе и на услуги, обеспечивать механизмы совместного инвестирования.

Глава правительства призвал бизнес Израиля не ждать ратификации ЗСТ кнессетом в сентябре и развивать экономические отношения.

19 августа Нетаньяху прибыл с официальным визитом в Киев. Украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров с ним заявил о начале работы по расширению соглашения о свободной торговле.

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