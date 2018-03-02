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Гройсман заявил об отсутствии экономических успехов у России
02 марта 2018, 13:39 • 261 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Россия стремится возобновить гонку вооружений, поэтому её нужно и дальше ослаблять экономически.
globallookpress.com © Vladyslav Musiienko
«Россия активно демонстрирует желание восстановить гонку вооружений, в то время как экономических достижений практически нет», — написал он в Twitter.
Украинский премьер призвал не только к ответному наращиванию силы, но и к экономическому ослаблению России, в частности путём продолжения и расширения санкций.
Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, почему началась гонка вооружений между США и Россией.
Также глава государства сообщил американским СМИ о новейших системах стратегического оружия России.
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