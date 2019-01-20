Гройсман заявил о выходе в прокат рекордного числа украинских фильмов в 2018 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году в стране в прокат вышло рекордное число украинских фильмов.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В 2018 году в прокат вышло 35 украинских фильмов различных жанров. И это рекорд! К тому же 22 кинокартины из этого числа были созданы при поддержке правительства. Украинский кинематограф быстро развивается», — отметил он.

У 2018 році в прокат вийшло 35 українських фільмів різних жанрів. І це рекорд! До того ж 22 з них було створено за підтримки Уряду. Український кінематограф швидко розвивається. Для порівняння, 4 роки тому в Україні знімалось уп’ятеро менше фільмів.#УкраїнськеКіно#УрядГройсманpic.twitter.com/9H3OCSuvZP — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 января 2019 г.

Ранее председатель украинского государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что на Украине в 2018 году запретили к показу 139 фильмов и сериалов.