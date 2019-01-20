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Гройсман заявил о выходе в прокат рекордного числа украинских фильмов в 2018 году
20 января 2019, 11:39 • 105 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году в стране в прокат вышло рекордное число украинских фильмов.
© РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«В 2018 году в прокат вышло 35 украинских фильмов различных жанров. И это рекорд! К тому же 22 кинокартины из этого числа были созданы при поддержке правительства. Украинский кинематограф быстро развивается», — отметил он.
Ранее председатель украинского государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что на Украине в 2018 году запретили к показу 139 фильмов и сериалов.
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