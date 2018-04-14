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Гройсман заявил о планах подписать с Турцией соглашение о зоне свободной торговли

14 апреля 2018, 12:09  •  56 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев планирует подписать с Турцией соглашение о зоне свободной торговли. Об этом информирует пресс-служба украинского правительства.
 
globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
 

«Буквально завтра возвращается делегация во главе с первым вице-премьер-министром. Мы хотим в этом году подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией», — сказал Гройсман. 

По его мнению, соглашение будет способствовать развитию украинской экономики.

В украинском кабмине заявили, что в 2017 году товарооборот между двумя странами возрос на 20,1%, составив $3,78 млрд.

Ранее в администрации президента Украины заявили о намерении Турции принять участие в миротворческой миссии в Донбассе.

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