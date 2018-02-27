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Гройсман заявил о намерении участвовать в парламентских выборах на Украине

27 февраля 2018, 14:09  •  66 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении принять участие в парламентских выборах.
 
Владимир Гройсман globallookpress.com © Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я планирую принимать участие в следующих парламентских выборах... Я буду принимать участие, чтобы бороться за принятие конкретных решений», — сказал Гройсман.

Выборы в Верховную раду состоятся согласно Конституции в последнее воскресенье октября 2019 года.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий опроверг проведение досрочных парламентских выборов.

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