Гройсман заявил о намерении участвовать в парламентских выборах на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении принять участие в парламентских выборах.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я планирую принимать участие в следующих парламентских выборах... Я буду принимать участие, чтобы бороться за принятие конкретных решений», — сказал Гройсман.

Выборы в Верховную раду состоятся согласно Конституции в последнее воскресенье октября 2019 года.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий опроверг проведение досрочных парламентских выборов.