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Гройсман заявил о намерении участвовать в парламентских выборах на Украине
27 февраля 2018, 14:09 • 66 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении принять участие в парламентских выборах.
Владимир Гройсман globallookpress.com © Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Я планирую принимать участие в следующих парламентских выборах... Я буду принимать участие, чтобы бороться за принятие конкретных решений», — сказал Гройсман.
Выборы в Верховную раду состоятся согласно Конституции в последнее воскресенье октября 2019 года.
Ранее спикер Рады Андрей Парубий опроверг проведение досрочных парламентских выборов.
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