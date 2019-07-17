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Гройсман заявил о грязной политтехнологической игре на выборах в Раду

17 июля 2019, 19:24  •  61 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент в информационном пространстве реализуется грязная политтехнологическая игра, связанная с выборами в Верховную раду.
 
Reuters
 

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как отметил Гройсман, данная политтехнологическая игра «заполонила СМИ и социальные сети».

«Её суть такова: «Не голосуйте за демократические партии, потому что они непроходимые, а голосуйте только за одну партию — Петра Порошенко». Это попытка заморочить людям голову и выдать совершенно другую реальность», — указал он.

По словам премьера, эта манипуляция заключается в том, что есть разные социологические исследования, которые по-разному определяют, кто преодолевает проходной барьер.

«В конце концов, это решать не отдельным политическим деятелям, которые строят свою политическую кампанию на лжи, а украинским гражданам, которые свободно могут прийти проголосовать, за кого они хотят. Не надо вводить людей в заблуждение», — заключил политик, призвав правоохранительные органы дать оценку происходящему.

Ранее центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко провели опрос, который показал, что по итогам парламентских выборов в Верховную раду проходят четыре партии.

В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.

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