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Гройсман заявил, что Украина не боится российских санкций

19 июля 2018, 15:54  •  112 • Украина
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что страна не боится возможных российских санкций в отношении физических и юридических лиц.
 
РИА Новости
 

«Мы не боимся никаких санкций, никаких их решений. И это наша позиция», — цитирует Интерфакс-Украина Гройсмана.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Минфин разработает проект ответных санкций в отношении Украины, включая возможность блокирования активов для ряда украинских физических лиц.

Накануне украинский президент Пётр Порошенко заявил, что ЕС принял решение ввести индивидуальные санкции в отношении шести человек из-за строительства Крымского моста.

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