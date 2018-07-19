Гройсман заявил, что Украина не боится российских санкций

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что страна не боится возможных российских санкций в отношении физических и юридических лиц.

«Мы не боимся никаких санкций, никаких их решений. И это наша позиция», — цитирует Интерфакс-Украина Гройсмана.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Минфин разработает проект ответных санкций в отношении Украины, включая возможность блокирования активов для ряда украинских физических лиц.

Накануне украинский президент Пётр Порошенко заявил, что ЕС принял решение ввести индивидуальные санкции в отношении шести человек из-за строительства Крымского моста.