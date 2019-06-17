Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Израиль уничтожит С-300 «умной бомбой»
Украина, которую мы потеряли
"Все напуганы": Потерявший власть в Молдавии Владимир Плахотнюк объясн...
В Германии призвали не поддаваться на угрозы США по "Северному потоку - 2&q...
Главная / Украина

Гройсман заявил, что партиям Порошенко и Тимошенко надо уйти в прошлое

17 июня 2019, 14:39  •  86 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «старые партии», в частности, фракция «Блок Петра Порошенко», которую переименовали в «Европейскую солидарность», и «Батькивщина» должны отойти в прошлое.
 
Reuters
 

Об этом он заявил в эфире ICTV.

По мнению Гройсмана, политсилы, которые возглавляют экс-президент Украины Пётр Порошенко и бывший украинский премьер Юлия Тимошенко, имели шанс изменить страну, но не сделали этого.

«Старые партии, такие как «Блок Петра Порошенко», Тимошенко («Батькивщина». — RT), должны отойти в прошлое. У них была возможность... принимать правильные решения, но они этого не сделали», — сказал он.

Премьер-министр считает, что в Раду должны зайти «новые силы»

30 мая Гройсман в ходе первого съезда своей партии «Украинская стратегия» представил членов новой команды. В её состав вошли несколько действующих членов правительства, а сам премьер возглавил список кандидатов в депутаты. 

Подробнее о партии Гройсмана — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
17 июня 2019, 11:24
Кравчук рассказал о последствиях монополизации власти на Украине
16 июня 2019, 03:09
Конституционный суд Молдовы отменил прежние решения
17 июня 2019, 01:39
«Мониторинг может стать ещё жёстче»: зачем Киев намерен ввести анкетирование крымчан при въезде на Украину
16 июня 2019, 15:54
В Киеве завели дело после взрыва в центре города
16 июня 2019, 22:24
Эмоции Глушакова, борьба ЦСКА за Влашича и шанс для Джорджевича: как клубы РПЛ выходят из отпуска
17 июня 2019, 14:39
Гройсман заявил, что партиям Порошенко и Тимошенко надо уйти в прошлое
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июня 2019, 00:54
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
15 июня 2019, 12:40
"Надвигающаяся КАТАСТРОФА!" Последние НОВОСТИ на Украине. Мнение эксперта - Василь Вакаров
15 июня 2019, 23:39
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
14 июня 2019, 18:24
«Мы вернёмся домой»: как в мордовской женской колонии живут матери с детьми
13 июня 2019, 22:54
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
11 июня 2019, 09:24
Американский адмирал пожаловался на русских моряков и лётчиков: "Не соответствуют тому, что мир ожидает"
15 июня 2019, 07:39
Что США покупают в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.