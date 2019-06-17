Гройсман заявил, что партиям Порошенко и Тимошенко надо уйти в прошлое

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «старые партии», в частности, фракция «Блок Петра Порошенко», которую переименовали в «Европейскую солидарность», и «Батькивщина» должны отойти в прошлое.

Об этом он заявил в эфире ICTV.

По мнению Гройсмана, политсилы, которые возглавляют экс-президент Украины Пётр Порошенко и бывший украинский премьер Юлия Тимошенко, имели шанс изменить страну, но не сделали этого.

«Старые партии, такие как «Блок Петра Порошенко», Тимошенко («Батькивщина». — RT), должны отойти в прошлое. У них была возможность... принимать правильные решения, но они этого не сделали», — сказал он.

Премьер-министр считает, что в Раду должны зайти «новые силы»

30 мая Гройсман в ходе первого съезда своей партии «Украинская стратегия» представил членов новой команды. В её состав вошли несколько действующих членов правительства, а сам премьер возглавил список кандидатов в депутаты.

Подробнее о партии Гройсмана — в материале RT.