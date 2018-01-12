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Гройсман выступил с "ответным предложением" к РФ по поводу возвращения техники из Крыма

12 января 2018, 23:54  •  580 • Украина

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал понять, что Киев не готов согласиться на возврат украинской военной техники из Крыма в том виде, как это предлагает Москва.

"Встречное предложение российскому президенту: предлагаю вместе с флотом вернуть Крым, - прокомментировал он журналистам предложение Владимира Путина. - Готовы принять в ближайшее время".

В четверг Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. 

Позднее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что этот вопрос требует "очень тщательного изучения". В свою очередь в МИД Украины заявили, что прорабатывают этот вопрос.

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