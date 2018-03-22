Гройсман: Украина отвязалась от российской зависимости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал прекращение действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы.

«Наш экспорт в Европу и Азию растёт. Из-за разрыва мы становимся только сильнее. Я рад, что Украина отвязалась от российской зависимости», — написал он в Twitter.

По мнению Гройсмана, именно Россия сделала неприемлемые шаги, якобы развязав конфликт в Донбассе и оказывая экономическое давление на Украину.

21 марта кабмин Украины прекратил программу экономического сотрудничества с Россией.

Подробнее — в материале RT.