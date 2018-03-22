|
Гройсман: Украина отвязалась от российской зависимости
22 марта 2018, 01:39 • 33 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал прекращение действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы.
globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
«Наш экспорт в Европу и Азию растёт. Из-за разрыва мы становимся только сильнее. Я рад, что Украина отвязалась от российской зависимости», — написал он в Twitter.
По мнению Гройсмана, именно Россия сделала неприемлемые шаги, якобы развязав конфликт в Донбассе и оказывая экономическое давление на Украину.
21 марта кабмин Украины прекратил программу экономического сотрудничества с Россией.
Подробнее — в материале RT.
Подпишитесь на нас
33
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
15 марта 2018, 04:09
|
20 марта 2018, 14:09
|
18 марта 2018, 01:39
|
19 марта 2018, 08:54
|
18 марта 2018, 00:24
|
20 марта 2018, 04:24
|
21 марта 2018, 09:39