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Гройсман собирается бороться за должность премьера Украины
14 июня 2019, 11:54 • 100 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении бороться за занимаемую им в настоящий момент должность в составе новой Верховной рады в случае своего прохождения в парламент после выборов.
© Valentyn Ogirenko/Reuters
Об этом он сообщил в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1».
«Почти 8,13% человек хотят, чтобы Гройсман был следующим премьер-министром. Моё прохождение в Раду даёт возможность привести профессиональную команду и нести ответственность. И тогда я смогу претендовать на должность премьер-министра», — сказал он.
Ранее Верховная рада Украины отказалась отправлять Гройсмана в отставку. Политик поблагодарил депутатов за это решение.
30 мая Гройсман в ходе первого съезда своей партии «Украинская стратегия» представил членов новой команды. В её состав вошли несколько действующих членов правительства, а сам премьер возглавил список кандидатов в депутаты.
Подробнее о партии Гройсмана — в материале RT.
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