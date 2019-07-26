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Гройсман рассказал о затягивании Порошенко инициированных реформ

26 июля 2019, 17:54  •  88 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал в эфире Радио НВ о том, как бывший президент страны Пётр Порошенко затягивал инициированные председателем правительства реформы.
 
Reuters
 

«Всё очень сложно было… договориться с ним, чтобы он дал сигнал команде голосовать, фракции... тратились на это месяцы», — сказал Гройсман.

Он привёл в пример «большую приватизацию».

«Я постоянно защищал бизнес, и публично причём, а все его псы, они постоянно на них нападали — обыски, какие-то другие вещи, притеснения и так далее. Бизнес об этом говорил совершенно откровенно, я не мог с этим согласиться », — отметил премьер.

Ранее Гройсман заявил, что «старые партии», в частности фракция «Блок Петра Порошенко», которую переименовали в «Европейскую солидарность», и «Батькивщина», должны отойти в прошлое.

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