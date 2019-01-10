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Гройсман рассказал о росте ВВП Украины в 2019 году
10 января 2019, 18:54 • 81 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении добиться роста ВВП на уровне 3% в 2019 году.
Reuters
Об этом сообщает УНИАН.
«Наша задача, чтобы рост экономики был не менее 3% в 2019 году», — сказал он.
Он также добавил, что правительству необходимо обеспечить финансовую стабильность Украины в текущем году.
Ранее депутат Верховной рады Наталья Королевская рассказала о причинах роста теневого сектора экономики Украины.
В августе 2018 года экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН заявил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.
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