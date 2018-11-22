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Гройсман рассказал, когда Украина станет «газовой державой»

22 ноября 2018, 17:54  •  124 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Zeit рассказал, когда страна станет «газовой державой».
 
Reuters
 

«Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А можно выгодно вложить свои инвестиции на Украине и получать энергетические ресурсы с ещё одного источника», — цитирует его пресс-служба кабмина Украины.

Вместе с этим он добавил, что Россия якобы пытается «унизить украинские транзитные возможности» ради реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

В сентябре политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.

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