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Гройсман прокомментировал загрязнение реки Рось химикатами

10 июня 2019, 13:39  •  49 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал загрязнение реки Рось химикатами.
 
Reuters
 

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Ситуация на реке Рось. Все службы, прежде всего ГСЧС, работают и контролируют ситуацию. По моей информации, угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. За час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию», — написал Гройсман.

Ситуація на річці Рось. Усі служби, передусім ДСНС, працюють і контролюють ситуацію. За моєю інформацією загроз немає. Але треба дотримуватись інструкцій спеціальних служб. За годину-дві глава ДСНС дасть більш детальну інформацію.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 июня 2019 г.

Ранее в украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось. По факту загрязнения воды было возбуждено уголовное дело.

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