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Гройсман прокомментировал загрязнение реки Рось химикатами
10 июня 2019, 13:39 • 49 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал загрязнение реки Рось химикатами.
Reuters
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Ситуация на реке Рось. Все службы, прежде всего ГСЧС, работают и контролируют ситуацию. По моей информации, угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. За час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию», — написал Гройсман.
Ранее в украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось. По факту загрязнения воды было возбуждено уголовное дело.
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