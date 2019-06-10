Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал загрязнение реки Рось химикатами.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Ситуация на реке Рось. Все службы, прежде всего ГСЧС, работают и контролируют ситуацию. По моей информации, угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. За час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию», — написал Гройсман.

Ситуація на річці Рось. Усі служби, передусім ДСНС, працюють і контролюють ситуацію. За моєю інформацією загроз немає. Але треба дотримуватись інструкцій спеціальних служб. За годину-дві глава ДСНС дасть більш детальну інформацію. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 июня 2019 г.

Ранее в украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось. По факту загрязнения воды было возбуждено уголовное дело.