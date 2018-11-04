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Гройсман прокомментировал смерть украинской чиновницы Гандзюк
04 ноября 2018, 17:39 • 121 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал смерть чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля.
©kmu.gov.ua
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против неё — без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память», — написал он.
Ранее стало известно, что на Украине скончалась Гандзюк. Вечером 31 июля неизвестный облил её кислотой. Она была госпитализирована с ожогами 35% тела.
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