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Гройсман прокомментировал смерть украинской чиновницы Гандзюк

04 ноября 2018, 17:39  •  121 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал смерть чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля.
 
©kmu.gov.ua
 

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против неё — без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память», — написал он.

Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання.
Вічна пам'ять...

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 ноября 2018 г.

Ранее стало известно, что на Украине скончалась Гандзюк. Вечером 31 июля неизвестный облил её кислотой. Она была госпитализирована с ожогами 35% тела.

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