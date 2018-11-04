Гройсман прокомментировал смерть украинской чиновницы Гандзюк

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал смерть чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против неё — без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память», — написал он.

Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання.

Вічна пам'ять... — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 ноября 2018 г.

Ранее стало известно, что на Украине скончалась Гандзюк. Вечером 31 июля неизвестный облил её кислотой. Она была госпитализирована с ожогами 35% тела.