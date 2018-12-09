Гройсман призвал уравнять зарплаты женщин и мужчин на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал уравнять зарплаты женщин и мужчин в стране.

Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

Отмечается, что Гройсман выступил с такой инициативой на Украинском женском конгрессе.

«Я рад, что, к примеру, в правительстве представительство женщин растёт. Пятая часть правительства — это женщины... И сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе», — заявил он.

По его словам, данная проблема требует «немедленного решения».

Ранее Гройсман сообщил о росте средней зарплаты на Украине за год почти на 25%.

В октябре сообщалось, что горняки украинской шахты имени Капустина государственного предприятия «Лисичанскуголь» устроили забастовку под землёй, требуя погашения долгов по зарплате.