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Гройсман призвал уравнять зарплаты женщин и мужчин на Украине
09 декабря 2018, 12:54 • 67 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал уравнять зарплаты женщин и мужчин в стране.
Reuters
Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.
Отмечается, что Гройсман выступил с такой инициативой на Украинском женском конгрессе.
«Я рад, что, к примеру, в правительстве представительство женщин растёт. Пятая часть правительства — это женщины... И сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе», — заявил он.
По его словам, данная проблема требует «немедленного решения».
Ранее Гройсман сообщил о росте средней зарплаты на Украине за год почти на 25%.
В октябре сообщалось, что горняки украинской шахты имени Капустина государственного предприятия «Лисичанскуголь» устроили забастовку под землёй, требуя погашения долгов по зарплате.
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