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Гройсман призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность

17 мая 2019, 14:24  •  60 • Украина
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман призвал Верховную раду отменить депутатскую неприкосновенность.
 
Reuters
 

По его мнению, неприкосновенность депутатов и других чиновников «разъедает их изнутри, позволяет нарушать закон, а за это всё равно придётся отвечать». 

«Так давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность», — цитирует «Укринформ» Гройсмана.

В апреле представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.

В частности, ведётся работа над проектами о снятии депутатской и президентской неприкосновенности.

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