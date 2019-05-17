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Гройсман призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность
17 мая 2019, 14:24 • 60 • Украина
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман призвал Верховную раду отменить депутатскую неприкосновенность.
Reuters
По его мнению, неприкосновенность депутатов и других чиновников «разъедает их изнутри, позволяет нарушать закон, а за это всё равно придётся отвечать».
«Так давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность», — цитирует «Укринформ» Гройсмана.
В апреле представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.
В частности, ведётся работа над проектами о снятии депутатской и президентской неприкосновенности.
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