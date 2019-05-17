Гройсман призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман призвал Верховную раду отменить депутатскую неприкосновенность.

По его мнению, неприкосновенность депутатов и других чиновников «разъедает их изнутри, позволяет нарушать закон, а за это всё равно придётся отвечать».

«Так давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность», — цитирует «Укринформ» Гройсмана.

В апреле представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.

В частности, ведётся работа над проектами о снятии депутатской и президентской неприкосновенности.