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Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине

05 июля 2019, 14:54  •  152 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.
 
Reuters
 

«То, что госкомпания «Нафтогаз» подала иск к государству, — это нонсенс. Если таким образом они будут и дальше паразитировать, я терпеть этого не собираюсь», — цитирует ТАСС председателя правительства.

По его словам, «до среды должны отозвать иски к государству, потому что государство является их собственником».

«В противном случае мы на среду планируем освободить таких руководителей», — добавил Гройсман, отметив, что «другого быть не может».

«Они нанятые менеджеры и должны служить государству, а не (выступать. — RT) против него», — указал он.

Как отмечает агентство, ранее «Нафтогаз» выиграл спор в суде Киева, который остановил действие постановления правительства о том, что компания должна выплатить государству до 1 июля дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за минувший год.

Ранее Гройсман призвал «Нафтогаз Украины» прекратить играть с ним в кошки-мышки в вопросе цены на газ для населения.

В середине марта украинский премьер исключил премии «Нафтогазу» без получения выплат от России.

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