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Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине
05 июля 2019, 14:54 • 152 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.
Reuters
«То, что госкомпания «Нафтогаз» подала иск к государству, — это нонсенс. Если таким образом они будут и дальше паразитировать, я терпеть этого не собираюсь», — цитирует ТАСС председателя правительства.
По его словам, «до среды должны отозвать иски к государству, потому что государство является их собственником».
«В противном случае мы на среду планируем освободить таких руководителей», — добавил Гройсман, отметив, что «другого быть не может».
«Они нанятые менеджеры и должны служить государству, а не (выступать. — RT) против него», — указал он.
Как отмечает агентство, ранее «Нафтогаз» выиграл спор в суде Киева, который остановил действие постановления правительства о том, что компания должна выплатить государству до 1 июля дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за минувший год.
Ранее Гройсман призвал «Нафтогаз Украины» прекратить играть с ним в кошки-мышки в вопросе цены на газ для населения.
В середине марта украинский премьер исключил премии «Нафтогазу» без получения выплат от России.
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