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Гройсман приветствовал выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд

29 мая 2018, 17:39  •  73 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал выделение Киеву макрофинансовой поддержки в размере €1 млрд.
 
© Martin Ruegner / Gettyimages.ru Gettyimages.ru
 

«Имеем уже первые результаты моего визита в Брюссель», — написал Гройсман в Facebook.

По словам премьер-министра, он ценит помощь европейских партнёров Украины.

Ранее стало известно, что Совет ЕС одобрил предоставление Украине новой макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.

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