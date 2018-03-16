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Гройсман пригрозил разорвать программу экономического сотрудничества с Россией
16 марта 2018, 15:39 • 74 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил России разрывом экономических отношений между странами.
РИА Новости
«Правительство Украины готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины», — написал он в Twitter.
Программа экономического сотрудничества на 2011—2020 годы между Россией и Украиной предусматривает, в частности, совершенствование режима свободной торговли и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платёжно-расчётных операций и многое другое.
Ранее Нацбанк Украины продлил санкции против российских банков.
14 марта МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.
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