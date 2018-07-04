Гройсман пригрозил обратиться в ВСУ для борьбы с контрабандой

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что обратится в вооружённые силы страны для борьбы с контрабандой.

«Недалёк тот день, когда я обращусь к Вооружённым силам Украины провести где-то рядом учения. Не могу этого терпеть», — цитирует Гройсмана Интерфакс-Украина.

По его словам, после введения с 21 июня новых мер, предусматривающих круглосуточное присутствие полицейских на таможне, только на Одесской таможне платежи в бюджет с одного контейнера увеличились примерно вдвое.

В апреле сотрудники Госпогранслужбы Украины пресекли попытку переправить в Румынию контрабандные сигареты и табак.