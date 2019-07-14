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Гройсман предложил вдвое сократить количество министров на Украине

14 июля 2019, 23:09  •  37 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что необходимо вдвое сократить количество министров в стране в целях оптимизации управления и улучшения результатов работы министерств.
 
Reuters
 

«Максимум 12 чиновников — оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию», — приводит пресс-служба правительства слова Гройсмана в эфире телеканала «Украина».

Как уточнили в украинском кабмине, в настоящее время на Украине 25 министров, включая главу правительства и шесть вице-премьер-министров.

Ранее Гройсман подтвердил намерение сохранить пост после выборов в Верховную раду 21 июля.

Он также заявил, что более 8% украинцев предпочли бы видеть его следующим премьер-министром.

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