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Гройсман предложил расширить полномочия премьер-министра Украины

09 ноября 2018, 14:39  •  75 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет просить Верховную раду расширить его полномочия на посту главы кабмина. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
 
Reuters
 

«Хочу сказать: как премьер-министру и правительству, нам недостаточно полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите. Я внесу изменения в закон о кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины», — сказал Гройсман.

По его словам, если предложение будет поддержано, то он обещает за три месяца навести на Украине «реальный порядок».

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