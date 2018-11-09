Гройсман предложил расширить полномочия премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет просить Верховную раду расширить его полномочия на посту главы кабмина. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Хочу сказать: как премьер-министру и правительству, нам недостаточно полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите. Я внесу изменения в закон о кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины», — сказал Гройсман.

По его словам, если предложение будет поддержано, то он обещает за три месяца навести на Украине «реальный порядок».