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Гройсман предложил расширить полномочия премьер-министра Украины
09 ноября 2018, 14:39 • 75 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет просить Верховную раду расширить его полномочия на посту главы кабмина. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Reuters
«Хочу сказать: как премьер-министру и правительству, нам недостаточно полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите. Я внесу изменения в закон о кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины», — сказал Гройсман.
По его словам, если предложение будет поддержано, то он обещает за три месяца навести на Украине «реальный порядок».
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