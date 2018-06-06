Гройсман предложил Раде уволить министра финансов Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную раду на увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена кабинета министров», — написал Гройсман.

Как отмечает телеканал «112 Украина», 23 мая на заседании правительства между Данилюком и Гройсманом возникла ссора из-за требования главы Минфина дать ему ещё одного заместителя. Гройсман в ответ предложил министру уволиться, после чего Данилюк покинул зал заседаний.