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Гройсман предложил Раде уволить министра финансов Украины

06 июня 2018, 14:09  •  84 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную раду на увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 
 
Александр Данилюк. © Reuters
 

«После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена кабинета министров», — написал Гройсман.

Как отмечает телеканал «112 Украина», 23 мая на заседании правительства между Данилюком и Гройсманом возникла ссора из-за требования главы Минфина дать ему ещё одного заместителя. Гройсман в ответ предложил министру уволиться, после чего Данилюк покинул зал заседаний.

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