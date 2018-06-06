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Гройсман предложил Раде уволить министра финансов Украины
06 июня 2018, 14:09 • 84 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную раду на увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Александр Данилюк. © Reuters
«После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена кабинета министров», — написал Гройсман.
Как отмечает телеканал «112 Украина», 23 мая на заседании правительства между Данилюком и Гройсманом возникла ссора из-за требования главы Минфина дать ему ещё одного заместителя. Гройсман в ответ предложил министру уволиться, после чего Данилюк покинул зал заседаний.
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