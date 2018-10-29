|
Гройсман пожелал себе выспаться
29 октября 2018, 15:24 • 65 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отчитался о результатах работы правительства за девять месяцев и посетовал на нехватку времени на отдых.
©kmu.gov.ua
«Что же касается отдыха, с этим сложнее. Времени мало, но иногда люблю с женой посмотреть хорошее семейное кино», — заявил он в интервью «Укринформ».
Кроме того, его спросили, что он хотел бы себе пожелать.
«Возможно, выспаться. Над другими задачами я уже активно работаю», — добавил украинский премьер.
Ранее Гройсман обвинил россиян в желании создать в мире усталость от Украины.
Подпишитесь на нас
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
26 октября 2018, 19:09
|
23 октября 2018, 10:09
|
28 октября 2018, 10:09
|
23 октября 2018, 10:09
|
28 октября 2018, 16:54
|
26 октября 2018, 09:39
|
25 октября 2018, 13:54