Гройсман поручил проработать обращение Зеленского по наказанию Климкина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру юстиции Павлу Петренко и главе Национального агентства государственной службы Константину Ващенко проработать обращение президента Украины Владимира Зеленского о привлечении к ответственности министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Об этом сообщает канал «112 Украина».

По словам пресс-секретаря премьера Василия Рябчука, Гройсман перенаправил письмо Зеленского в Минюст и Нацагентство госслужбы с поручением проработать его и внести соответствующие предложения.

Ранее Зеленский попросил Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности Климкина за то, что МИД Украины не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.

11 июля Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку.