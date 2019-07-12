Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Руслан", похоже: Еще два самолета с компонентами С-400 приземлились в...
Силовики обыскали офис Зеленского в поисках военного компромата на Порошенко
Зеленский заключил пари с главой Днепра из-за моста
Депутат Лысаков осудил идею увеличить срок льготной оплаты штрафов ГИБДД
Главная / Украина

Гройсман поручил проработать обращение Зеленского по наказанию Климкина

12 июля 2019, 15:54  •  72 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру юстиции Павлу Петренко и главе Национального агентства государственной службы Константину Ващенко проработать обращение президента Украины Владимира Зеленского о привлечении к ответственности министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
 
Reuters
 

Об этом сообщает канал «112 Украина».

По словам пресс-секретаря премьера Василия Рябчука, Гройсман перенаправил письмо Зеленского в Минюст и Нацагентство госслужбы с поручением проработать его и внести соответствующие предложения. 

Ранее Зеленский попросил Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности Климкина за то, что МИД Украины не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.

11 июля Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
11 июля 2019, 23:39
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о люстрации
12 июля 2019, 09:24
«Во всём видят агрессию»: в Швеции выдачу паспортов РФ в Донбассе назвали поводом для «интервенции» России
12 июля 2019, 15:54
Зеленский заключил пари с главой Днепра из-за моста
12 июля 2019, 15:54
Верховная рада нынешнего созыва завершила пленарную работу
11 июля 2019, 17:09
Венедиктов рассказал о содержании письма матери Вышинского Зеленскому
12 июля 2019, 12:39
В офисе Зеленского назвали фейком информацию об обысках
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 июля 2019, 03:09
"Я - Донбасс. Я - дошёл": Автор победной надписи на Рейхстаге передал Путин...
12 июля 2019, 06:24
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли раз...
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именн...
12 июля 2019, 09:39
Над Зеленским сгущаются тучи: "Первым позвонить в Кремль патриот Украины не имее...
12 июля 2019, 09:39
"Настоящие, серьёзные санкции": В Конгрессе США приняли поправку о российск...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июля 2019, 00:54
"Вы узнаете": Трамп об экстренной отмене поездки вице-президента США на фоне гибели 14 моряков в России
11 июля 2019, 20:39
"Когда хванчкары выпито столько...": Грузинская журналистка впала в истерику от интервью с Петром Толстым - видео
06 июля 2019, 07:24
"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры "горе-победителей" из "Нафтогаза"
05 июля 2019, 18:09
Зеленский высказался по поводу употребления русского языка в Донбассе
08 июля 2019, 01:39
"Поставить крест и забыть": Россия помахала ручкой, в Грузии грязно выругались
07 июля 2019, 09:09
Тульский «Панцирь»: почему российский комплекс ПВО считается одним из лучших в мире
08 июля 2019, 12:54
«Холод оздоравливает» Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфире «Рустави 2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.