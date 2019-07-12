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Гройсман поручил проработать обращение Зеленского по наказанию Климкина
12 июля 2019, 15:54 • 72 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру юстиции Павлу Петренко и главе Национального агентства государственной службы Константину Ващенко проработать обращение президента Украины Владимира Зеленского о привлечении к ответственности министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Reuters
Об этом сообщает канал «112 Украина».
По словам пресс-секретаря премьера Василия Рябчука, Гройсман перенаправил письмо Зеленского в Минюст и Нацагентство госслужбы с поручением проработать его и внести соответствующие предложения.
Ранее Зеленский попросил Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности Климкина за то, что МИД Украины не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.
11 июля Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку.
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