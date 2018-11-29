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Гройсман попросил мир ограничить России право на свободное судоходство
29 ноября 2018, 15:39 • 58 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к международному сообществу с просьбой ограничить России право на свободное судоходство.
Reuters
Об этом сообщает УНИАН.
Как указал политик на брифинге по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, Киев всё ещё ждёт жёсткой реакции других стран по отношению к России.
«Если Россия запрещает свободное судоходство, например, то весь цивилизованный мир должен принять зеркальные меры в отношении России», — сказал он.
Ранее стало известно, что Украина намерена попросить закрыть Босфорский пролив из-за произошедшего в Керченском проливе. Вместе с этим глава Украины Пётр Порошенко уже попросил американского лидера Дональда Трампа передать послание президенту России Владимиру Путину на саммите G20.
25 ноября в ФСБ России сообщили, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
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