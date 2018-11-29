Гройсман попросил мир ограничить России право на свободное судоходство

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к международному сообществу с просьбой ограничить России право на свободное судоходство.

Об этом сообщает УНИАН.

Как указал политик на брифинге по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, Киев всё ещё ждёт жёсткой реакции других стран по отношению к России.

«Если Россия запрещает свободное судоходство, например, то весь цивилизованный мир должен принять зеркальные меры в отношении России», — сказал он.

Ранее стало известно, что Украина намерена попросить закрыть Босфорский пролив из-за произошедшего в Керченском проливе. Вместе с этим глава Украины Пётр Порошенко уже попросил американского лидера Дональда Трампа передать послание президенту России Владимиру Путину на саммите G20.

25 ноября в ФСБ России сообщили, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.