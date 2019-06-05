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Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения

05 июня 2019, 13:24  •  60 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.
 
Reuters
 

«Я считаю, что НАК «Нафтогаз Украины» утвердила цены, которые выше рыночных на июнь месяц. То же самое они планируют сделать на июль. Это недопустимо. Мы разработали ещё один нормативный документ, который не даст НАК «Нафтогаз Украины» злоупотреблять своим монопольным положением… Ненасытные», — сказал Гройсман во время заседания кабмина. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что правительство «вернёт их на землю». Премьер поручил принять протокольное решение правительства обратиться к Счётной палате, Антимонопольному комитету, фискальной и аудиторской службам для создания группы по проверкам формирования цены на газ внутри «Нафтогаза».

Гройсман добавил, что цена должна быть в пределах 7,7—8 тыс. гривен за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне.

Как заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, украинский президент Владимир Зеленский займётся ситуацией с тарифами после выборов в Раду.

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