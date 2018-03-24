Гройсман пообещал максимум за пять лет восстановить дороги Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что кабмин выделяет беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог. Об этом сообщает правительственный портал.

«В 2016 году я взял под свою ответственность вопросы дорог. Объёмы финансирования стали значительно больше. Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины», — сказал Гройсман.

По его словам, также будет введена гарантия качества на 5-10 лет.

«За пять лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 млрд гривен из Дорожного фонда передадим на места. В городах и общинах дорог делается гораздо больше уже сейчас», — подчеркнул премьер.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко назвал масштабные ремонты дорог одним из главных достижений страны в 2017 году.