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Гройсман подтвердил намерение участвовать в парламентских выборах на Украине
19 апреля 2018, 15:39 • 44 • Украина
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь заявил о намерении принять участие в парламентских выборах, которые состоятся в 2019 году.
РИА Новости
«Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину», — написал он в Twitter.
В феврале Гройсман заявил о намерении участвовать в парламентских выборах на Украине.
Выборы в Верховную раду, согласно конституции, состоятся в последнее воскресенье октября 2019 года.
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